Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

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Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity
Research GmbH

16.11.2026 / 10:32 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties
SA

     Company Name:                Grand City Properties SA
     ISIN:                        LU0775917882

     Reason for the research:     Neunmonatsbericht und LEG
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        16.11.2026
     Target price:                EUR12,80
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 12,80.

Zusammenfassung:
Q3 war erneut ein solides Quartal, doch nun steht LEG im Mittelpunkt. Die
Ergebnisse von GCP für die ersten neun Monate spiegelten weitgehend die
Trends des ersten Halbjahres wider. Die Nettomieteinnahmen und das AEBITDA
stiegen J/J jeweils um 4%, das Mietwachstum auf vergleichbarer Basis (LFL)
lag bei 3,3%, während die Leerstandsquote bei 3,6% lag (Q2: 3,7%). Das FFO 1
ging um 4% zurück, da höhere Finanzierungskosten und die
Perpetual-Note-Attributions weiterhin die stabile operative Entwicklung
beeinträchtigten. Bei dem Earnings-Call trat der Q3-Bericht daher in den
Hintergrund zugunsten der kürzlich erworbenen LEG-Beteiligung (20,04%), von
der das Management erwartet, dass sie das annualisierte FFO 1 auf
Pro-rata-Basis nach Abzug der Finanzierungskosten um ca. 30% steigern und
die Wachstumsaussichten für 2027 erheblich verbessern wird. Wir haben unsere
FFO-1-Schätzung für 2026 auf den Mittelwert der neuen Guidance-Spanne von

EUR185 Mio. bis EUR195 Mio. (bisher: EUR175 Mio. bis EUR185 Mio.) angehoben, um den

teilweisen Beitrag von LEG in diesem Jahr zu berücksichtigen. Wir behalten
unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR12,8 (Aufwärtspotenzial von 70
%) bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his
BUY rating and maintained his EUR 12.80 price target.

Abstract:
Q3 was another solid quarter, but LEG is now the story. GCP's 9M results
largely mirrored the trends seen through H1. Net rental income and AEBITDA
were both up 4% YoY, LFL rental growth stood at 3.3% while vacancy was 3.6%.
FFO 1 slipped 4% as higher finance costs and perpetual attribution continued
to bite into the steady operating performance. Q3 reporting therefore took a
back seat on the earnings call to the recently acquired 20.04% LEG stake,
which management expect to lift annualised FFO 1 by ~30% on a pro-rata basis
after financing costs and to materially improve the 2027 growth outlook. We
have upped our 2026 FFO 1 target to the midpoint of the new EUR185m to EUR195m
guidance range (old: EUR175m to EUR185m) to reflect the partial LEG contribution
this year. We maintain our Buy rating and EUR12.8 price target (70% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5ef0135a7a8e6fdb6b5105627a9e79a5

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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