Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH 16.11.2026 / 10:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA ISIN: DE000A2NB650 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy Kursziel: EUR 49,30 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Portfoliowachstum beschleunigt, Gewinnzone erreicht Mutares hat in den ersten neun Monaten 2026 die expansive Wachstumsstrategie fortgesetzt und gleichzeitig die Transformation des Beteiligungsportfolios beschleunigt. Akquisitionsgetrieben erhöhte sich der Konzernumsatz auf EUR 5,4 Mrd. (Vj.: EUR 4,7 Mrd., +14,3% YoY). Das Adjusted EBITDA verbesserte sich auf EUR 57,0 Mio. von EUR -63,0 Mio. (EUR +120,0 Mio. YoY) und erreichte damit erstmals im laufenden Geschäftsjahr einen positiven Wert. Diese Entwicklung ist nach Unternehmensangaben das Ergebnis von Fortschritten bei der operativen Restrukturierung von Portfoliounternehmen insbesondere aus dem Bereichen Energy & Technology und Infrastructure & Defense, der gezielten Reallokation von Kapital in Chemicals & Materials, Energy & Technology und Infrastructure & Defense sowie einer deutlich gestiegenen operativen Profitabilität der Beteiligungen in der Harvesting-Phase. Demgegenüber bestehen insbesondere bei Goods & Services und Teilen des Automobilzuliefergeschäfts weiterhin operative Herausforderungen. Aus unserem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell ermitteln wir ein unverändertes Kursziel von EUR 49,30 uns bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=8d9648a2-e19f-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2435506 16.11.2026 CET/CEST °