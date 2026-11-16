Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH

16.11.2026 / 10:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Mutares SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A2NB650

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     Kursziel:                  EUR 49,30 (unverändert)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Portfoliowachstum beschleunigt, Gewinnzone erreicht

Mutares hat in den ersten neun Monaten 2026 die expansive Wachstumsstrategie
fortgesetzt und gleichzeitig die Transformation des Beteiligungsportfolios
beschleunigt. Akquisitionsgetrieben erhöhte sich der Konzernumsatz auf EUR
5,4 Mrd. (Vj.: EUR 4,7 Mrd., +14,3% YoY). Das Adjusted EBITDA verbesserte
sich auf EUR 57,0 Mio. von EUR -63,0 Mio. (EUR +120,0 Mio. YoY) und
erreichte damit erstmals im laufenden Geschäftsjahr einen positiven Wert.
Diese Entwicklung ist nach Unternehmensangaben das Ergebnis von
Fortschritten bei der operativen Restrukturierung von Portfoliounternehmen
insbesondere aus dem Bereichen Energy & Technology und Infrastructure &
Defense, der gezielten Reallokation von Kapital in Chemicals & Materials,
Energy & Technology und Infrastructure & Defense sowie einer deutlich
gestiegenen operativen Profitabilität der Beteiligungen in der
Harvesting-Phase. Demgegenüber bestehen insbesondere bei Goods & Services
und Teilen des Automobilzuliefergeschäfts weiterhin operative
Herausforderungen. Aus unserem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell
ermitteln wir ein unverändertes Kursziel von EUR 49,30 uns bestätigen unser
Buy-Rating für die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=45d9c665c91f3f09d4f9ba205f2a3424

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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https://eqs-news.com/?origin_id=8d9648a2-e19f-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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