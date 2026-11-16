Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG

16.11.2026 / 09:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG

     Unternehmen:               Österreichische Post AG
     ISIN:                      AT0000APOST4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.11.2026
     Kursziel:                  38,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Q3 2026: Operativ über Erwartung, Sondereffekte im Rahmen - EBIT-Guidance
auf über 200 Mio. EUR konkretisiert

Die Österreichische Post AG hat am 12.11. ihre Zahlen zum Q3/26 vorgelegt.
Umsatz und berichtetes EBIT lagen nahezu exakt auf unseren
Preview-Schätzungen vom 29.10.2026. Bereinigt um Sondereffekte übertraf das
operative Ergebnis unsere Erwartung.

[Tabelle]

Briefrückgang verlangsamt sich wie erwartet, Paket wächst weiter: Der
Konzernumsatz stieg in Q3 auf 762,8 Mio. EUR (+5,3% yoy; MONe: 758,0 Mio.
EUR). In der Division Brief, Filiale & Services schwächte sich der
Umsatzrückgang auf 3,7% yoy ab (H1: -7,4%) und lag damit in der von uns
erwarteten Spanne von...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

https://www.appairtime.com/de/investor/companies/6e6ed7cf-3203-4e31-a596-d45ba6149cb1

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d13032fe4e5f751c0a9786511b84af0d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=158c308c-e19a-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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