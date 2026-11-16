Pressestimme: 'Junge Welt' zu NATO-Mitgliedschaft Ukraine

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu NATO-Mitgliedschaft Ukraine:

"Dass Selenskij territoriale Zugeständnisse ausschließt, ist von seiner Seite zunächst eine Absicherungsgeste gegen seine ultranationalistischen Gegner. Dass er über einen solchen Vorschlag ein Referendum nicht ausschließt, zeigt, dass er die Kriegsmüdigkeit seiner Bevölkerung inzwischen einberechnen muss. Selenskijs Kalkül: Wenn die Ukrainer den Gebietsverzicht akzeptieren, sind sie verantwortlich, nicht er. Diese Haltung spielt aber objektiv auch der Fraktion der Kriegshardliner in Moskau in die Hände; sie kann sich ihrerseits unschuldig geben und sagen, es sei ja Kiew gewesen, das mögliche Kompromisse abgelehnt habe. Die Zeichen stehen weiter auf Krieg; und die Verantwortlichen sind die, die im Westen an ihrer Ostexpansion festhalten."/DP/jha

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