Pressestimme: 'Neue Presse' zu Heil fordert Klingbeil heraus
dpa-AFX · Uhr
COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Heil fordert Klingbeil heraus:
"Die prompte Unterstützung Klingbeils durch andere SPD-Größen zeigt, wie sehr die Frage die Partei beschäftigt. Die Organisation politischer Vorgänge hat Klingbeil immer schon fasziniert. Ihre Bedeutung hat er stets gepredigt. Angesichts des Chaos in der Haushaltswoche könnte man fast vermuten, dass er zurzeit zu sehr mit der Organisation der Parteipolitik beschäftigt ist. Man muss dabei aber auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Denn klar ist auch: Ginge Klingbeil der Parteivorsitz verloren, gelänge der schwarz-roten Koalition in Sachen Reformen noch weniger als bislang."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Nach Wahlsieg der DemokratenBitcoin fällt unter 73.000 US-Dollar - Zinsen und US-Politik im Blick12. Nov. · dpa-AFX
Für vier Milliarden Euro'Welt': Bund könnte RWE und Eon Anteil an Urenco abkaufen12. Nov. · dpa-AFX
Plus-Analysen
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratiogestern, 19:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 15.11.2026
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seingestern, 07:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße