Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Heils Ambitionen auf den SPD-Vorsitz

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Heils Ambitionen auf den SPD-Vorsitz:

"Bei den Sozialdemokraten verfängt wie schon so oft in der Vergangenheit das Argument, es brauche Vorsitzende, die frei von jeder Regierungsbeteiligung die Position der Partei vertreten könnten. Das ist ein Denkfehler. Es kommt dann automatisch zur Unterscheidung zwischen den "Guten", die die reine Lehre vertreten, und den schlechter beleumundeten Kabinettsmitgliedern, die Kompromisse aushandeln müssen."/DP/jha

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