Pressestimme/'NZZ': Dreiertreffen wäre für Putin ein Prestigegewinn

ZÜRICH (dpa-AFX) - Zum geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin beim Apec-Gipfel in Shenzhen heißt es am Montag in der "Neuen Zürcher Zeitung":

"Da in Shenzhen weder die Europäer noch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit am Tisch sitzen werden, dürften eventuelle Gespräche über die Zukunft der Ukraine keine Ergebnisse bringen. (...)

Momentan wird hinter den Kulissen angeblich sowohl über das Format als auch über die Agenda des Treffens in Shenzhen gestritten. Das Weiße Haus pocht zum Beispiel auf eine offene Diskussion ohne Sprechzettel, ganz so, wie Trump es liebt. Das passt der chinesischen Regierung nicht. Sie besteht auf einem symbolischen Treffen mit strengem Skript, in dem vor Beginn des Treffens bereits die Ergebnisse feststehen. (...)

Sollte sich die chinesische Regierung mit ihrem Format durchsetzen, dürfte der Dreiergipfel keine nennenswerten Ergebnisse bringen. Bei derart schwierigen Themen wie einer möglichen Beendigung des Ukraine-Kriegs müssten die Teilnehmer viele Stunden miteinander verhandeln und bei möglichen Zugeständnissen natürlich irgendwann von ihrem Skript abweichen. (...)

Für Putin wäre das Dreiertreffen vor allem ein Prestigegewinn. Er könnte sein Land als den Großmächten dieser Welt ebenbürtig präsentieren. Der russische Präsident dürfte ebenso auf Trumps demonstrative Unterstützung hoffen. In letzter Zeit hat sich der amerikanische Präsident Moskau wieder angenähert."/pau/DP/jha