Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu SPD/Vorsitz

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu SPD/Vorsitz:

"Im sich abzeichnenden Kampf um den SPD-Vorsitz geht es nicht nur um Personen, sondern auch um eine grundsätzliche Frage: Soll ein Parteivorsitzender, eine Parteivorsitzende auch Regierungsmitglied sein? Eine allgemeingültige, stets richtige Antwort darauf gibt es nicht. In der derzeitigen, für die Partei zweifellos schwierigen Situation könnte ein Trennung der Funktionen aber dazu führen, dass die SPD zu einer Art koalitionsinterner Opposition wird. Die immer wieder zu hörende Forderung nach mehr "SPD pur" zeigt, wohin die Reise gehen könnte. (...) Benötigt aber wird eine SPD, die Verantwortung übernimmt und anerkennt, dass sich die inneren und äußeren Rahmenbedingungen dramatisch verändert haben. Auch und gerade dann, wenn's wehtut."/DP/jha