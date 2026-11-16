Reiche: Haben Industriestrompreis gegen Widerstand erkämpft

dpa-AFX · Uhr
Quelle: dpa-AFX
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Branchentreffen in Salzgitter

Salzgitter (dpa) - Angesichts der Forderung der Stahlbranche nach einem verlässlichen Industriestrompreis hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche auf das bisher Erreichte und den Widerstand auf EU-Ebene verwiesen. «Wir haben erstmals überhaupt einen Industriestrompreis und wir haben den gegen deutlichen Widerstand aus Brüssel erkämpft», sagte die CDU-Politikerin beim «Nationalen Stahlgipfel» im niedersächsischen Salzgitter.

Sie könne die Sorgen und Nöte der Branche und der Beschäftigten gut verstehen, sagte Reiche. Deutschland sei mit seiner starken Stahlproduktion aber nicht allein. «Es gibt viele Mitgliedstaaten, die überhaupt gar keine Industrie haben», sagte sie. Die Bundesregierung kämpfe für die energieintensiven Industrien in Deutschland. «Wir brauchen aber eben auch die Unterstützung von Mitgliedstaaten, für die Industrie leider keine Rolle mehr spielt», sagte die Bundeswirtschaftsministerin.

Beim Gipfel übergaben Politiker, Unternehmensvertreter und Gewerkschafter Reiche ein Positionspapier der Branche. Es brauche wettbewerbsfähige Energiepreise, wirksame Leitmärkte und Handelsschutz, hieß es darin. Vor dem Gipfel hatten nach Gewerkschaftsangaben mehr als 2.000 Beschäftigte der Branche ihren Unmut über die Lage und ihre Zukunftsperspektiven zum Ausdruck gebracht.

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Chartzeit Marktbericht 15.11.2026
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratiogestern, 19:00 Uhr · onvista
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratio
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seingestern, 07:30 Uhr · Acatis
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei sein
Rückschlag für Starlink-Konkurrent
Raketenstart scheitert – 40 Amazon-Satelliten zerstörtheute, 07:10 Uhr · Reuters
Raketenstart scheitert – 40 Amazon-Satelliten zerstört
KI-Pionier geht an die Börse
Hier kannst du die Anthropic-Aktie zeichnen14. Nov. · onvista
Anthropic
Oliver Blume
VW-Chef will 2030 Rekordrendite erreichengestern, 13:02 Uhr · dpa-AFX
VW-Chef will 2030 Rekordrendite erreichen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 15.11.2026
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratiogestern, 19:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seingestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Investor über Mega-IPO
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"14. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen