Riesenpannen in den USA

Anleger tauschen in Konsumwerte

Friedenslösungen gesucht

Japans BIP tritt auf der Stelle

Weder ein Cyberangriff noch außer Kontrolle geratene KI, sondern offenbar der schief gelaufene Austausch eines uralten Routers brachte die US-Flugsicherung am Freitag zum Absturz. Die Riesenpanne wirkte bis Sonntag nach, insgesamt wurden in den USA 16.000 Flüge gestrichen. Am Freitag hatte bereits ein missratenes Update von Office 365 weltweit Probleme mit Outlook und Teams verursacht. Die Microsoft-Aktie holte ihre Verluste im Handelsverlauf jedoch wieder auf, während die Wall Street insgesamt schwächer tendierte. Der S&P 500 gab 0,4 % auf 7.562 Punkte nach, der Nasdaq 100 verlor 1,2 %. An der Technologiebörse wirkten die Turbulenzen um Nvidia nach, vor allem Halbleiterwerte gerieten unter Abgabedruck. AMD verlor fast 9 %. Cisco litt unter einem schwächeren Auftragseingang, die Aktie verlor 6,2 %. Von Umschichtungen profitierten hingegen Konsumwerte; so stieg die Coca-Cola-Aktie auf ein Rekordhoch. Die gleiche Tendenz war in Europa zu beobachten, im Euro Stoxx 50 zählten Ahold und EssilorLuxottica zu den Top-Gewinnern, Nokia, Infineon und ASML waren die größten Verlierer. Mit 4,2 % Minus war Infineon dann auch der schwächste DAX-Wert. Im Plus lagen E.ON und RWE nach Gerüchten, der Bund wolle ihre Beteiligung am Atomunternehmen Urenco übernehmen. Deutschlands Leitindex hielt sich bei 26.750 Punkten nahezu unverändert, der Euro Stoxx 50 verlor 0,2 % auf 6.387 Zähler.Die neue Woche steht im Zeichen der großen Diplomatie. US-Präsident Trump will sich auf dem APEC-Gipfel in Shenzhen mit Xi Jinping und Wladimir Putin treffen. Seine Abgesandten verhandeln derweil hektisch mit Moskau in der Ukrainefrage. Offenbar haben die Amerikaner einen Nato-Beitritt Kyjiws im Gegenzug für eine Abtretung des Donbass an Russland angeboten. Das dürfte im Kreml allerdings wenig Anklang finden. Russland griff unterdessen Handelsschiffe in unmittelbarer Nähe Rumäniens an und wurde auch für einen vereitelten Brandanschlag auf eine Rüstungsfabrik in Estland verantwortlich gemacht. Tallinn schloss daraufhin die Grenze zu Russland komplett. Die Ukraine intensiviert unterdessen ihre Angriffe auf russische Öl- und Rüstungsanlagen. Berichten zufolge stützen sie sich dabei nicht mehr auf amerikanische, sondern israelische und europäische Satellitennavigation. Auch am Persischen Golf läuft es nicht so wie im Weißen Haus geplant. Erstmals seit längerem gab es einen iranischen Angriff auf eine US-Basis in Bahrain. Außerdem liefen Teherans Medien zufolge in der Straße von Hormus Tanker auf Minen. Der Rohölmarkt erscheint dennoch halbwegs entspannt. Der IEA zufolge sind die Lagerbestände im Oktober gestiegen. Das Angebot stieg auf 105,4 Mio. Barrel pro Tag, während der Weltverbrauch für 2026 dank Einsparungen auf 102,3 Mio. Barrel geschätzt wird.Zum Wochenstart belastete die Halbleiterschwäche die Börsen in Tokio und Seoul. Japans BIP blieb im dritten Quartal unverändert, das stellt eine leichte Enttäuschung dar. Auch Chinas Wirtschaft gab ein schwächeres Bild ab: Die Industrieproduktion lag im Oktober mit 4,8 % Wachstum leicht unter unseren Erwartungen, ebenso wie die Einzelhandelsumsätze (+ 0,4 % Jahresrate). Die Anlageinvestitionen fielen von Januar bis Oktober um 8,1 % zur Vergleichsperiode 2025. Wichtigste Zahl heute Nachmittag ist der Empire State Index der New Yorker Fed.