Roth rügt Fehlen von Ministern bei COP31 - 'erbärmlich'

dpa-AFX · Uhr
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ANTALYA (dpa-AFX) - Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hat das Fehlen des Bundeskanzlers und weiterer Kabinettsmitglieder auf dem Klimagipfel in der Türkei hart kritisiert. Dass der Kanzler und die Entwicklungsministerin fehlten, finde sie "erbärmlich", sagte die frühere Bundestagsvizepräsidentin der Deutschen Presse-Agentur in Antalya. "Damit verliert Deutschland natürlich auch ein Stück weit an Glaubwürdigkeit, weil sie an Sichtbarkeit einbüßen."

Zu Zeiten der Ampel-Regierung sei Deutschland auf den Klimakonferenzen in der Regel mit Kanzler und mehreren Ministerinnen und Ministern vertreten gewesen, so Roth. Diesmal ist aus der Bundesregierung nur Umweltminister Carsten Schneider (SPD) dabei, der am Montag in die Verhandlungen einsteigt. Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (ebenfalls SPD) bleibt dem Treffen fern, obwohl um Gelder für Klimahilfen, die in ihren Bereich fallen, in Antalya heftig gestritten wird. "Ich finde das wirklich inakzeptabel, dass die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nicht hier ist", sagte Roth.

Mit Blick auf das Fernbleiben von Friedrich Merz (CDU) fügte sie an: "Wir haben einen Bundeskanzler, der sich nicht zu blöd ist, in einer Zeit, wo die Welt entweder brennt oder überschwemmt wird, wo es in Deutschland im Sommer knapp 16.000 Hitzetote Tote gab, zu sagen, nö, er kommt nicht, er geht lieber mit Frau und Tochter zum Italiener."

Merz hatte nicht am "Leader's Summit" des Klimagipfels in der vergangenen Woche teilgenommen und dies mit Blick auf anderweitige Verpflichtungen - unter anderem auch eine wichtige Kabinettssitzung - begründet. Das Treffen fiel zudem auf seinen Geburtstag./swe/DP/zb

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