ROUNDUP: Erstes Gas soll in Stader LNG-Terminal fließen

STADE (dpa-AFX) - Das fünfte schwimmende LNG-Terminal in Deutschland wird in Stade in Betrieb genommen. In Anwesenheit von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) soll am Nachmittag im Industriehafen der Hansestadt der Startschuss für die Einspeisung gegeben werden.

Ein Tanker speist das Gas in das Spezialschiff "Energos Force", das als Importterminal für Flüssiggas (LNG) dient. Das 294 Meter lange Schiff war zuvor verchartert worden, nachdem es Streitigkeiten um die Fertigstellung des Terminals gegeben hatte. Der Großteil der deutschen LNG-Importe stammte zuletzt aus den USA.

Mit einer Einspeisekapazität von bis zu 3,2 Milliarden Kubikmetern Erdgas im Jahr 2027 werde Stade ein wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit Deutschlands sein, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Betreiber ist die bundeseigene Betreibergesellschaft Deutsche Energy Terminal Gesellschaft (DET).

An den LNG-Terminals wird das von Tankern bei minus 162 Grad angelieferte, verflüssigte Erdgas in Gas umgewandelt und dann im gasförmigen Zustand an Land gepumpt. Die Bundesregierung hatte den Aufbau der milliardenschweren Infrastruktur nach dem russischen Angriff auf die Ukraine forciert, um unabhängig von russischen Gaslieferungen zu werden.

Viertes staatlich betriebenes Terminal in Deutschland

Das LNG-Terminal in Stade ist das vierte von der DET betriebene LNG-Terminal. Daneben gibt es noch zwei schwimmende Terminals in Wilhelmshaven und eines in Brunsbüttel. Das Rügener LNG-Terminal in Mukran wird von der Deutschen Regas betrieben.

Neben dem schwimmenden Terminalschiff wird in Stade ein landseitiges Terminal zum Import von flüssigem Erdgas geplant. Das wesentlich größere Terminal soll das schwimmende ersetzen und nach früheren Angaben laut Genehmigung bis Ende 2043 mit fossilem Erdgas betrieben werden.

Flüssigerdgas machte 2025 einen Anteil von rund zehn Prozent an den deutschen Gasimporten aus. Nach Angaben der DET kommt durch das Stader Terminal jetzt ein Viertel der Menge hinzu. Die deutlich größere Importmenge von Gas erreicht Deutschland über Pipelines. Auch die Deutsche Regas will in Mukran zusätzlich zu dem vorhandenen Terminalschiff ein zweites stationieren. Das Unternehmen ließ aber offen, wann.

Die Bundesregierung hatte den Aufbau von LNG-Terminals an Nord- und Ostsee nach dem russischen Angriff auf die Ukraine forciert. Zuvor verfügte Deutschland nicht über solche Terminals, mit denen per Schiff geliefertes verflüssigtes Erdgas angelandet werden kann, und bezog sein Gas nur über Pipelines, vor allem aus Russland. Mittlerweile kommt das meiste Erdgas per Pipeline aus Norwegen.

Umweltschützer kritisieren Abhängigkeit von US-Fracking-Gas

Umweltschützer sehen das Projekt kritisch. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) warnte vor zunehmender Abhängigkeit Deutschlands von US-Fracking-Gas. Das Terminal in Stade sei zur Verteilung des LNG auf dieselben, bereits voll ausgelasteten Fernleitungen angewiesen wie das bestehende LNG-Terminal in Brunsbüttel. Die DUH forderte die Bundesregierung auf, den Ausbau fossiler LNG-Infrastruktur umgehend zu stoppen.

"Während die Weltgemeinschaft bei der Klimakonferenz in Antalya diskutiert, wie man die Klimakatastrophe bewältigt, treibt Katherina Reiche unsere Gasabhängigkeit weiter voran", sagte Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer. Angesichts steigender Gaspreise und unverlässlicher Partnerländer sei die LNG-Expansion mehr als fragwürdig.

Die Bundesregierung dürfe Versorgungssicherheit nicht mit möglichst viel fossiler Infrastruktur verwechseln. Versorgungssicherheit entstehe durch einen sinkenden Gasverbrauch, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Speicher und ein diversifiziertes Energiesystem und nicht durch immer mehr LNG-Lieferungen und -Kapazitäten, so die DUH./koe/DP/stw