ROUNDUP: EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme

BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Unicredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die EU-Kommission am Montag mit.

Sie hatte die Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf die Märkte für Bankdienstleistungen in Deutschland untersucht, insbesondere die Kreditvergabe an den deutschen Mittelstand. Dort ist die Unicredit über ihre Tochter Hypovereinsbank (HVB) tätig. Da die gemeinsamen Marktanteile moderat seien und es alternative Anbieter gebe, genehmigte die Brüsseler Behörde die geplante Übernahme ohne Auflagen.

EU-Kommission: Effizienteres Arbeiten

Die Freigabe der Kommission ist ein entscheidender Schritt für die Übernahmepläne der Unicredit. Die Genehmigung kommt nicht überraschend, denn Europas Bankenbranche ist zersplittert. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera betonte: "Europa braucht stärkere Banken, die wettbewerbsfähig sind, wachsen und unsere Unternehmen und Familien unterstützen können. Grenzüberschreitende Fusionen können dazu beitragen, dies zu ermöglichen, indem sie Banken erlauben, effizienter zu arbeiten und wirtschaftlichen Schocks besser standzuhalten."

Die Unicredit arbeitet seit gut zwei Jahren auf eine Übernahme hin und hat ihren Anteil an dem Frankfurter Dax-Konzern trotz des Widerstands aus Deutschland immer weiter ausgebaut. Die Großbank aus Mailand hatte im Mai ein Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien vorgelegt und sich so Zugriff auf knapp 50 Prozent gesichert. Damit dies umgesetzt werden kann, sind Genehmigungen mehrerer Behörden nötig.

Im Oktober hatte die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) grünes Licht gegeben. Das Bundeskartellamt hatte schon im Frühjahr 2025 erklärt, dass es sich nicht dagegenstellen würde. Nach Angaben der Unicredit hat inzwischen auch die US-Notenbank Federal Reserve zugestimmt. Nun steht laut der Bankengruppe noch eine Genehmigung aus Polen aus.

Unicredit treibt Commerzbank-Übernahme voran

Unicredit-Chef Andrea Orcel erwartet, dass alle Bewilligungen bis Ende November vorliegen. Nach Übernahme der Kontrolle bei der Commerzbank will Orcel für das erste Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen und mit Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns schicken. Im Zuge dessen könnte der Vorstand rund um Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ausgetauscht werden. Anschließend will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank umfasst.

Orcel sieht bei einer Fusion von Unicredit und Commerzbank Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank perspektivisch mit der HVB verschmolzen wird.

Bund will betriebsbedingte Kündigungen vermeiden

Der Bund, der gut 13 Prozent an der Commerzbank hält, will betriebsbedingte Kündigungen möglichst verhindern. Zudem solle das Institut eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und ihr großes Mittelstandsgeschäft fortsetzen, fordert Finanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Orcel sieht die Gespräche mit der Bundesregierung auf gutem Weg. "Ich glaube, in den meisten Punkten sind wir uns einig", sagte er jüngst den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX. Es seien aber "noch weitere Gespräche erforderlich".

Was ändert sich für Bankkunden?

Während auf Management-Ebene Gespräche geführt werden, läuft der reguläre Bankbetrieb weiter. Girokonten, Zahlungskarten und Zugang zum Onlinebanking stehen wie üblich zur Verfügung. Auch eine Übernahme der Commerzbank hätte für Kunden wahrscheinlich keine unmittelbaren Folgen. Denn die Unicredit hat kein Interesse, Privat- oder Firmenkunden zu verprellen. Zwar könnten Niederlassungen geschlossen werden, den Trend zu weniger Filialen gibt es aber in der Finanzbranche seit Jahren./als/ben/wea/DP/stw