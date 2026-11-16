Moskau/Wien, ⁠16. Nov (Reuters) - Österreich will seiner ehemaligen Außenministerin Karin Kneissl nach einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass die Staatsbürgerschaft ‌entziehen. "Die österreichische Führung hat ein rechtliches Verfahren eingeleitet, um mir meine Staatsbürgerschaft zu ⁠entziehen, ⁠was mich staatenlos machen würde", sagte Kneissl dem Bericht vom Montag zufolge auf einer Konferenz in Moskau. Sollte ihr die Staatsbürgerschaft endgültig entzogen werden, ‌werde sie ein Reisedokument ‌der Vereinten Nationen beantragen. Eine Stellungnahme des Außenministeriums in Wien lag zunächst nicht ⁠vor.

Kneissl war von 2017 bis 2019 ‌österreichische Außenministerin und setzte ⁠sich lange für engere Beziehungen zu Russland ein. Im Jahr 2018 lud sie den russischen Präsidenten Wladimir ‌Putin zu ⁠ihrer Hochzeit ein. Im ⁠Jahr 2023 erklärte Kneissl, sie ziehe nach St. Petersburg, um dort an einem von ihr geleiteten akademischen Zentrum zu arbeiten.

(Bericht von Reuters, geschrieben von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)