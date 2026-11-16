Russland meldet bislang größten ukrainischen Drohnenangriff

Moskau, 16. Nov (Reuters) - ⁠Die Ukraine hat eine strategisch wichtige Brücke zur Halbinsel Krim sowie weitere Infrastruktur in Russland angegriffen. Daten des russischen Verteidigungsministeriums vom Montag zufolge handelte es sich um den größten nächtlichen Drohnenangriff auf Russland seit Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022. Die russische Luftabwehr schoss nach Angaben aus Moskau 1336 ukrainische Drohnen über 16 Regionen ‌ab. Damit wurde die Zahl von 1254 Drohnen übertroffen, die am 29. Oktober abgeschossen worden waren.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, seit Sonntagabend seien rund 600 ukrainische Drohnen auf das Moskauer Umland ⁠gestartet worden, von ⁠denen die Luftabwehr 191 abgeschossen habe. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge wurden zudem ukrainische Drohnen über dem Asowschen und dem Schwarzen Meer sowie über der Halbinsel Krim abgeschossen, die Russland 2014 völkerrechtswidrig annektiert hatte.

Die Straßen- und Eisenbahnbrücke zwischen der Krim und der russischen Region Krasnodar wurde in der Nacht getroffen, wie der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, mitteilte. Das Bauwerk gilt als Prestigeobjekt des russischen Präsidenten ‌Wladimir Putin. Der Kreml bezeichnete die Schäden als gering. Der ‌Straßenverkehr wurde während der Reparaturarbeiten vorübergehend eingestellt, der Bahnverkehr lief jedoch normal weiter, wie das Verkehrsministerium mitteilte.

SELENSKYJ: HÄLFTE VON RAFFINERIEKAPAZITÄTEN BETROFFEN

Ein Öldepot in der russischen Stadt Asow in der südlichen Region Rostow wurde nach Angaben des ukrainischen Militärs ⁠ebenfalls getroffen. Eine Bestätigung dafür lag von russischer Seite zunächst nicht vor. Der Gouverneur der Region Rostow, ‌Juri Sljussar, teilte jedoch mit, nach dem ukrainischen Angriff ⁠seien in vier Industrieanlagen in Asow Brände ausgebrochen. Rettungskräfte seien an den Brandherden im Einsatz. Das ukrainische Militär teilte weiter mit, es habe in der Nacht die Ölraffinerie Ilski in der südrussischen Region Krasnodar getroffen und dabei Ölverarbeitungsanlagen beschädigt. Die Raffinerie verfügt über eine Kapazität von ‌mehr als sechs Millionen Tonnen Öl pro Jahr.

Die Ukraine ⁠hat ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien seit ⁠Ende Oktober stark ausgeweitet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am späten Sonntagabend, die Attacken hätten mehr als die Hälfte der russischen Raffineriekapazität außer Gefecht gesetzt. Zwei Brancheninsider sagten der Nachrichtenagentur Reuters vergangene Woche, die erneuten ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien hätten die Ölverarbeitungskapazität des Landes um etwa 30 Prozent verringert. Russische Behördenvertreter und Medien erklärten, daraufhin sei es in mindestens sechs russischen Regionen wieder zu Treibstoffengpässen gekommen.

Auch Russland hat im Zuge des sich verschärfenden Abnutzungskriegs seine Drohnen- und Raketenangriffe auf die Ukraine intensiviert. Beide Seiten greifen dabei vor allem Energieanlagen und andere Infrastruktur des Gegners an. Die Angriffe dauern ⁠ungeachtet der jüngst von den USA vermittelten Friedensgespräche in Abu Dhabi an – den ersten Verhandlungen dieser Art seit neun Monaten.

(Bericht von Andrew Osborne, Gleb Stolyarov Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)