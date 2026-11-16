Schweizer Wirtschaft wächst im dritten Quartal leicht - Industrie legt zu
Zürich, 16. Nov (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 einer Schnellschätzung zufolge leicht gewachsen. Das vierteljährliche reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte um 0,2 Prozent zugelegt haben, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag zu seinem "Flash-BIP" rund 45 Tage nach Quartalsende mit. Der Industriesektor legte demnach erneut zu, während der Dienstleistungssektor insgesamt stagnierte. Das BIP war im zweiten Quartal um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen und hatte damit das stärkste Wachstum seit dem dritten Quartal 2021 verzeichnet. Der Haupttreiber des Wachstums war damals insbesondere die Chemie- und Pharmabranche mit einem Plus von 10,5 Prozent.
(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)