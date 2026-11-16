Zürich, ⁠16. Nov (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 einer Schnellschätzung zufolge leicht ‌gewachsen. Das vierteljährliche reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte um 0,2 Prozent zugelegt ⁠haben, ⁠teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag zu seinem "Flash-BIP" rund 45 Tage nach Quartalsende mit. Der Industriesektor legte ‌demnach erneut zu, ‌während der Dienstleistungssektor insgesamt stagnierte. Das BIP war im zweiten ⁠Quartal um 1,5 Prozent gegenüber ‌dem Vorquartal gestiegen ⁠und hatte damit das stärkste Wachstum seit dem dritten Quartal 2021 verzeichnet. Der ‌Haupttreiber ⁠des Wachstums war damals ⁠insbesondere die Chemie- und Pharmabranche mit einem Plus von 10,5 Prozent.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)