Schwesig als Ministerpräsidentin wiedergewählt - Schlüsselrolle in SPD

Schwerin/Berlin, 16. ⁠Nov (Reuters) - Manuela Schwesig (SPD) bleibt Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. SPD, Grüne und Linke wählten die 52-jährige am Montag erneut zur Regierungschefin. Schwesig erhielt 39 von 68 abgegebenen Stimmen und damit genau die Zahl, die die drei Fraktionen zusammen haben. Schwesig hatte die SPD bei der Wahl im September ‌mit einer Aufholjagd noch nahe an die AfD herangebracht. Die frühere Koalition allein mit den Linken konnte sie jedoch nicht fortführen.

Schwesigs Rolle in der SPD ist nach der ⁠Aufholjagd gestärkt. ⁠Sie gilt im aktuellen Streit um die künftige Führung der Bundespartei als Schlüsselfigur. Die Sozialdemokraten hatten sich nach dem Rücktritt von Arbeitsministerin und Co-Parteichefin Bärbel Bas entschieden, ihre gesamte Führung beim Bundesparteitag im Januar neu zu wählen. Klar ist, dass eine Frau an der Spitze stehen muss, entweder allein oder als Teil einer Doppelspitze. Schwesig hat sich ‌bislang jedoch bedeckt gehalten, was ihre Ambitionen in der ‌Partei angeht.

In Parteikreisen hieß es, wichtig werde nun ein Treffen am Donnerstagabend, das als erweiterte Präsidiumssitzung bezeichnet wurde. Auch Schwesig wird dort erwartet. Es werde davon ausgegangen, dass sich dann klärt, ⁠ob sie antritt und gegebenenfalls mit wem.

Ex-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte am Samstagabend seine Bewerbung für ‌den Parteivorsitz an die Mitglieder des Parteivorstands, ⁠die Landesverbände und die Bezirke geschickt. Er stellt sich damit gegen Parteichef Lars Klingbeil. Ob Klingbeil erneut kandidiert, ist offen. Generalsekretär Tim Klüssendorf erklärte, SPD-Präsidium und Parteivorstand würden spätestens am 16. Dezember einen Vorschlag unterbreiten.

Heil griff mit seiner Kandidatur ‌zudem das Argument der Klingbeil-Gegner auf, die ⁠eine Trennung von Ministeramt und Parteivorsitz fordern. "An ⁠der Spitze einer Volkspartei zu stehen, verlangt in diesen Zeiten hohen Einsatz und volle Aufmerksamkeit. Deshalb will ich mich mit ganzer Kraft einem Parteivorsitz widmen", schrieb der ehemalige Arbeitsminister, der dieses Amt von 2018 bis 2025 innehatte. Gliederungen der SPD wollen die Trennung von Regierungs- und Parteiamt beim Parteitag mit einem Antrag vorbringen.

Die SPD hatte bei der letzten Bundestagswahl mit gut 16 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren, worauf weitere Niederlagen bei Landtagswahlen folgten. In Umfragen auf Bundesebene liegt die Partei noch ⁠unter ihrem Abschneiden bei der Bundestagswahl.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Kerstin Dörr. Reuters TV; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)