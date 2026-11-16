Sonderkündigungsrecht von Kabelverträgen verfassungsgemäß

Karlsruhe, 16. ⁠Nov (Reuters) - Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat das Sonderkündigungsrecht von Kabel-TV-Verträgen für Vermieter für verfassungsgemäß erklärt. Mit dem am Montag verkündeten Urteil blieben die Verfassungsbeschwerden von drei Kabelnetzbetreibern ohne Erfolg. Nach dem Urteil des Ersten Senats ist das Eigentumsrecht unter ‌anderem dadurch nicht verletzt, weil sich die Firmen durch eine mehrjährige Vorlaufzeit vorbereiten konnten. Geklagt hatten drei kleinere Anbieter, aber das Urteil ist ⁠auch für ⁠Unternehmen wie Vodafone oder Tele Columbus relevant.

Seit Sommer 2024 müssen Mieter den Hausanschluss für das Kabelfernsehen nicht mehr automatisch mit den Betriebskosten bezahlen, sondern können ihren eigenen Anbieter wählen. Bis dahin konnten Hauseigentümer einen Sammelvertrag abschließen und die Mieter waren zur Zahlung der monatlichen Gebühren verpflichtet. Dieses sogenannte Nebenkostenprivileg ‌wurde abgeschafft. Im Gegenzug erhielten Vermieter das ‌Recht zur sofortigen Kündigung. Eine Entschädigung für die restliche Laufzeit wurde nicht fällig. Millionen von Vermietern machten von dem Sonderkündigungsrecht Gebrauch. Vodafone soll nach Angaben der Kläger ⁠dadurch 51 Prozent seiner Verträge verloren haben. Das Telekommunikationsgesetz wurde im Dezember 2021 ‌verabschiedet, die Umsetzung aber erst für ⁠den 1. Juli 2024 beschlossen, also zweieinhalb Jahre später.

Durch diese mehrjährige Übergangsfrist habe der Gesetzgeber den Interessen der Netzbetreiber Rechnung getragen, erläuterte Gerichtspräsident Stefan Harbarth am Montag in Karlsruhe. "Trotz der erheblichen Belastung der ‌Netzbetreiberinnen und Netzbetreiber durch die Einführung ⁠des Sonderkündigungsrechts hat der Gesetzgeber die ⁠verfassungsrechtlichen Grenzen seines Gestaltungsspielraums noch nicht überschritten."

Geklagt hatten die Regionalunternehmen Willytel (Hamburg) sowie die beiden bayerischen Unternehmen Rehnig Breitbandnetze & Kabelfernsehen GmbH und die Ziegelmeier GmbH. Ihre Existenz sei bedroht, weil sie durch die Umsatzeinbußen ihre hohen Investitionskosten für die Anschlüsse nicht mehr amortisieren könnten. Firmeninhaber Uwe Rehnig sieht die Investitionsbereitschaft gefährdet: "Langfristige Investitionen werden durch das deutsche Vertragsrecht nicht mehr geschützt", sagte er nach dem Urteil. (AZ: 1 BvR 1803/22, 1 BvR 2058/22, ⁠1 BvR 2234/22)

(Bericht von Ursula Knapp, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)