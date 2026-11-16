Das Wichtigste in Kürze Im November 2026 sind beim Tagesgeld aktuell bis zu 4,5 % p. a. möglich.

Die höchsten Zinsen bietet derzeit XTB* an.

Hohe Aktionszinsen gibt es aktuell aber auch bei der Advanzia Bank* (4,1 %) und der Openbank* (4,0 %).

Viele Angebote gelten nur für Neukunden und für wenige Monate.

Nach Ablauf der Aktion fallen die Zinsen teilweise deutlich.

Die besten Tagesgeld-Angebote im November 2026

Die Top-Angebote im Detail

XTB: 4,5 % p. a. mit Vorraussetzungen

Bei XTB* bekommen Neukunden aktuell attraktive 4,5 % auf nicht-investiertes Guthaben im Wertpapierdepot. Sparer, die vom Neukundenzins profitieren möchten, müssen demnach ein Depot bei XTB eröffnen und pro Kalendermonat mind. eine Aktien- oder ETF-Transaktion ausführen. Der Aktionszins gilt 90 Tage für alle Neukunden, die bis zum 31.12.2026 ein Depot bei XTB eröffnen. Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich ausgezahlt. Der max. Anlagebetrag liegt bei 20.000 €.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Joe Broker: 4,2 % Zinsen bis Ende März 2027

Joe Broker* zahlt Neukunden aktuell 4,2 % Zinsen p. a. auf Guthaben bis 50.000 Euro. Der Zinssatz gilt bis zum 31. März 2027. Voraussetzung ist die erstmalige Eröffnung eines Depots bei Joe Broker*. Die Aktion ist auf 2.500 Neukunden begrenzt und kann daher vorzeitig enden.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Advanzia Bank: 4,1 % p. a. mit Mindestanlage

Die Advanzia Bank* bietet derzeit 4,1 % p. a. für 3 Monate. Voraussetzung ist eine Mindestanlage von 5.000 €. Dafür liegt der maximale Anlagebetrag vergleichsweise hoch. Nach Ablauf der Aktion gilt wieder der reguläre Zinssatz der Bank.

Einlagensicherung: Luxemburg (AAA)

Openbank: 4,0 % p. a. für 4 Monate

Die Openbank*, vormals bekannt unter dem Namen Santander lockt aktuell mit 4 % p. a. aufs Tagesgeld. Neukunden, die in den letzten 12 Monaten keine Geschäftsbeziehung zur Openbank (bzw. Santander) hatten, erhalten den Aktionszins für 4 Monate bis zu einem Anlagebetrag von 100.000 € (darüber 2 % p. a.). Nach dem Aktionszeitraum gilt der varibale Zins (aktuell 2 % p. a.).

Einlagensicherung: Spanien (AAA)

Opel Direktbank: 3,95 % p. a. für 3 Monate

Bei der Opel Direktbank* erhalten Neukunden aktuell ebenfalls attraktive Konditionen auf das Tagesgeld. Neukunden, die mind. 24 Monate keine Geschäftsbeziehung zur Opel Direktbank hatten, können sich über einen Aktionszins von 3,95 % p. a. freuen. Der Aktionszins gilt für 3 Monate, Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Positiv ist, dass es keine Mindestanlagesumme gibt und die Maximalanlage mit 1 Mio. € sehr hoch ausfällt.

Einlagensicherung: Frankreich (A+)

Bigbank: 3,9 % p. a. für 4 Monate

Die Bigbank* bietet Neukunden aktuell 3,9 % p. a. für 4 Monate auf Tagesgeld-Einlagen bis 250.000 €. Nach Ablauf des Aktionszeitraums gilt der variable Standardzins von derzeit 2,25 % p. a.. Positiv fällt auf, dass für das Angebot weder ein Girokonto noch weitere Zusatzprodukte erforderlich sind. Das Tagesgeldkonto kann als eigenständige Lösung eröffnet werden und das Guthaben bleibt jederzeit verfügbar.

Einlagensicherung: Estland (AA-)

Consorsbank: 3,8 % p. a. für 5 Monate

Die Consorsbank* bietet aktuell 3,8 % p. a. für 5 Monate und zählt damit weiterhin zur Spitzengruppe im Markt. Besonders interessant: Das Tagesgeldangebot lässt sich direkt mit einem Wertpapierdepot kombinieren und eignet sich damit auch für Anleger, die gleichzeitig einen neuen Broker suchen.

Einlagensicherung: Frankreich (A+)

VW Bank: 3,75 % p. a. für 6 Monate

Die VW Bank* wartet aktuell mit einem attraktiven Tagesgeld-Angebot auf. Die Autobank bietet momentan 3,75 % p. a. für einen Zeitraum von 6 Monaten an. Das Gute für Zinsjäger: Der Aktionszins ist nicht an die Eröffnung eines Girokontos oder Depots gebunden. Damit gehört das Angebot der VW Bank aktuell zu einem der attraktivsten am Markt.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

BBVA: 3,75 % p. a. für 6 Monate + 3,5 % Cashback

Neukunden erhalten auf dem kostenlosen BBVA-Girokonto* 6 Monate lang 3,75 % p. a. auf Guthaben bis 200.000 €. Zusätzlich gibt es 3,75 % Cashback auf Kartenzahlungen von bis zu 350 € pro Monat. Danach gilt eine variable Verzinsung. Die gesetzliche Einlagensicherung beträgt 100.000 € je Kunde.

Einlagensicherung: Spanien (AAA)

ING: Bis zu 3,75 % p. a. für 4 Monate

Die ING* bietet Neukunden aktuell 3,2 % p. a. für 4 Monate auf Guthaben bis 250.000 €. Nach Ablauf der Aktion gilt der reguläre variable Zinssatz. Als eine der größten Direktbanken Deutschlands punktet die ING zudem mit einer einfachen Kontoführung und einer benutzerfreundlichen Banking-App. Mit einem Girokonto sind sogar bis zu 3,75 % p. a. drin.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Renault Bank direkt: 3,5 % p. a. für 4 Monate

Die Renault Bank direkt* bietet aktuell 3,5 % p. a. für 4 Monate. Der Aktionszins gilt für Neukunden und wird auf Tagesgeld-Einlagen gewährt. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Nach Ablauf des Aktionszeitraums gilt der jeweils aktuelle variable Tagesgeldzins.

Einlagensicherung: Frankreich (A+)

Scalable Capital: 2,6 % p. a. dauerhaft

Scalable Capital* bietet weiterhin 2,6 % p. a. ohne feste Laufzeitbegrenzung auf nicht investiertes Guthaben. Anders als bei klassischen Tagesgeldkonten wird hierfür ein Depot genutzt. Das Angebot eignet sich insbesondere für Anleger, die freie Liquidität flexibel zwischen Wertpapierkäufen parken möchten.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA), teilweise Geldmarktfonds. Ein Teil der Einlagen wird bei Partnerbanken verwahrt und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung. Weitere Gelder können in Geldmarktfonds investiert werden, die als Sondervermögen getrennt vom Vermögen des Anbieters verwahrt werden.

Worauf du beim Tagesgeld achten solltest

Die Höhe des Aktionszinses ist nur ein Teil der Gleichung. Wichtig sind vor allem die Laufzeit der Zinsgarantie, der Anschlusszins nach Ablauf der Aktion sowie die Einlagensicherung.

Gerade bei Angeboten mit sehr hohen Neukundenzinsen lohnt sich ein Blick auf den Folgezins. Teilweise fällt dieser nach wenigen Monaten deutlich niedriger aus.

Fazit

Im November 2026 sind beim Tagesgeld deutlich über 4 % p. a. möglich. Die höchsten Zinsen bieten neben XTB* (4,5 % p. a.) die Bigbank* mit 3,9 % p.a., die Openbank* mit 4,0 % p. a. und die VW Bank* mit 3,75 % p.a..

Für Anleger mit größeren Anlagebeträgen ist die VW Bank* interessant, während die Consorsbank* zusätzlich ein Wertpapierdepot mit ins Paket bringt. Anleger, die möglichst wenig Wechselaufwand wünschen und gleichzeitig ein Depot nutzen möchten, erhalten mit Scalable Capital* weiterhin eine interessante Kombination aus Wertpapierdepot und attraktiver Guthabenverzinsung.

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