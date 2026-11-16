Take-Two: GTA VI vor dem Rekordstart – 29 Spiele sollen Wachstum bis 2030 sichern!

Take-Two Interactive steht vor dem wichtigsten Produktstart seiner Unternehmensgeschichte: Am 19. November erscheint Grand Theft Auto VI. Experten sehen für die ersten Verkaufszahlen eine Messlatte von 1,9 Mrd. USD, während die Vorbestellungen laut Management alle bisherigen Erwartungen übertreffen. Darüber hinaus umfasst die Entwicklungspipeline 29 Titel für die Geschäftsjahre 2027 bis 2029. Analysten erwarten, dass Umsatz und Gewinn bis 2030 weiter steigen.

GTA VI: Milliardenstart wird zur Bewährungsprobe! Dreizehn Jahre nach GTA V startet Rockstar Games am Donnerstag den Nachfolger für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Im jüngsten Conference Call sprach CEO Strauss Zelnick von außergewöhnlich starken Vorbestellungen, bestätigte aber zunächst die Jahresprognose von 8,0 bis 8,2 Mrd. USD an Net Bookings. Im Vorjahr waren es 6,72 Mrd. USD. Experten schätzen, dass GTA VI kurzfristig etwa 1,9 Mrd. USD Verkaufserlöse erreichen muss, um die Erwartungen der Investoren für das Geschäftsjahr 2027 zu erfüllen. Erste Verkaufszahlen könnten bereits am Freitag, dem 20. November, veröffentlicht werden.



Discount 210 2027/06: Basiswert TAKE-TWO INTERACTIVE DU3TQ0 Quelle: DZ BANK: Geld 16.11. 16:30:35, Brief 16.11. 16:30:35 166,27 EUR 166,32 EUR -0,89% Basiswertkurs: 221,74 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 16:15:43 Max Rendite 14,68% Discount in % 17,56% Abstand zum Cap in % -5,45% Max Rendite in % p.a. 25,52% p.a. Cap 210,00 USD Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

