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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Take-Two: GTA VI vor dem Rekordstart – 29 Spiele sollen Wachstum bis 2030 sichern!
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