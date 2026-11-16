Aktien New York

Tech-Werte schlittern weiter: Nasdaq 100 verliert 2,4 Prozent

onvista · Uhr
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Quelle: Adobe.com/Marco Warm
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Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Der Nasdaq 100 weitete mit 27.282 Punkten sein Minus zuletzt auf 2,4 Prozent aus. Langsam aber sicher rückt wieder das Kurstief seit April bei 26.606 Punkten in Sichtweite, auf welches der Auswahlindex vor anderthalb Wochen abgerutscht war. Da hatte ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert.

Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen. Außerdem belasten die Unsicherheit vor dem Börsengang (IPO) des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia.

Der Tech-Schwäche konnten sich am Montag auch die anderen New Yorker Indizes nicht entziehen: Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,74 Prozent auf 7.430 Punkte bergab. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,24 Prozent auf 51.696 Punkte. Er hatte am Freitag als einziger der großen Indizes ein knappes Plus erzielt.

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Bei Nvidia ging die Kurs-Talfahrt mit einem Minus von 4,2 Prozent weiter. Im Fokus steht derzeit nicht nur die Führungsfrage, sondern auch der für Dienstag nachbörslich angekündigte Quartalsbericht. Nach Medienberichten, wonach Verbündete des jüngst zurückgetretenen Chefs Jensen Huang an Plänen für seine Rückkehr arbeiten, hieß es dort unter Berufung auf informierte Personen zuletzt, es gebe beim Verwaltungsrat keine entsprechenden Überlegungen.

Auch bei anderen Chiptiteln hielt der Kursdruck an: Im Nasdaq 100 zählten Sandisk, Arm Holdings, Intel und Micron mit Abschlägen von mindestens sieben Prozent zu den größten Verlierern.

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