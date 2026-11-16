Berlin, 16. Nov (Reuters) - ⁠Das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin soll bis zum Ende des Jahrzehnts zur größten Autofabrik Europas erweitert werden und damit den Volkswagen-Stammsitz Wolfsburg in den Schatten stellen. Der US-Elektroautobauer kündigte am Montag Investitionen von drei Milliarden Euro an. Mit dem Geld soll eine weitere Produktionshalle gebaut werden, in der perspektivisch bis zu einer Million selbstfahrende Cybercabs vom Band laufen können, wie eine Tesla-Sprecherin sagte. "Damit schaffen wir die Grundlage für die ‌weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik hier in Grünheide."

Die brandenburgische Wirtschaftsministerin Martina Klement zeigte sich erfreut über die Entscheidung von Tesla. "In einer Zeit, in der wir in Deutschland viel darüber diskutieren, wie wir unsere Automobilindustrie in die Zukunft führen, wird hier in Brandenburg genau ⁠diese Zukunft gebaut - ⁠und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit." Mit der Investition eröffneten sich für viele Menschen in der Region neue Perspektiven. Die Tesla-Sprecherin erklärte, dass zahlreiche neue Jobs geschaffen werden sollen. Um wie viele Stellen es genau geht, ließ sie offen. In einem ersten Schritt würden mehrere Hundert Mitarbeiter in den Bereichen Bau und Fertigungsplanung gesucht.

WETTE AUF AUTONOMES FAHREN

Beim Cybercab handelt es sich um ein zweisitziges autonom fahrendes Coupe. Tesla-Chef Elon Musk hatte das Auto, das weder ein Lenkrad noch Pedale haben soll, im Oktober 2024 erstmals vorgestellt. Seit Kurzem können ‌ausgewählte Privatkunden das Fahrzeug zum Preis von rund 30.000 Dollar kaufen, müssen zusätzlich ‌jedoch ein Abo für die autonomen Funktionen abschließen. Anders als die Konkurrenz setzt Tesla beim autonomen Fahren allein auf Kamerasysteme. Das erlaubt es Tesla, seine Fahrzeuge deutlich günstiger zu bauen als die Konkurrenz, die zusätzlich kostspielige Laser- und Radarsensoren verbaut. Eine allgemeine Straßenzulassung für das Auto steht allerdings ⁠noch aus, bislang sind die Fahrzeuge lediglich im Rahmen von Tests auf der Straße. In Europa ringt Tesla derzeit mit den Zulassungsbehörden um ‌eine Genehmigung für sein Fahrerassistenzsystem "Full Self-Driving", das zuletzt in "Tesla Assisted Driving" ⁠umbenannt wurde.

Mit der Ankündigung zum Bau der Produktionshalle hebt sich Tesla von der Krise der deutschen Hersteller ab. Bei Volkswagen stehen vier Werke in Deutschland auf dem Prüfstand, zehntausende Arbeitsplätze sollen wegfallen. Mercedes ringt mit der Gewerkschaft um Entlastung bei den Arbeitskosten und droht damit, die Investitionen in Deutschland ganz zu stoppen. "Tesla kriegt es hin, in Grünheide zu deutlich ‌niedrigeren Produktionskosten Autos zu bauen als die Wettbewerber", sagte Stefan Bratzel, ⁠Direktor des Center of Automotive Management (CAM). "Grünheide ist ein gutes Beispiel: ⁠Wenn man seine Hausaufgaben bei Produkt und Produktionstechnologie gemacht hat, kann man in Deutschland profitabel Autos bauen." Der unabhängige Auto-Analyst Matthias Schmidt sagte, die Investition schicke einen positiven Widerhall durch das Land, dessen Industrie zu entgleisen drohe.

Den Bauantrag will Tesla noch in diesem Jahr einreichen, der Baubeginn ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant. Die Produktion soll 2029 anlaufen. "Diese erneute Investition unterstreicht einmal mehr das Bekenntnis zum Standort Berlin-Brandenburg", erklärte Tesla. Die Investitionssumme beziehe sich auf die Errichtung des Produktionsgebäudes sowie zusätzlicher Nebengebäude etwa für die Abwasserbehandlung.

In der Tesla-Fabrik Grünheide werden seit 2022 Elektroautos produziert. Derzeit läuft das SUV Model Y vom Band. Erst im Sommer hatte das Unternehmen angekündigt, die Produktion auf 7500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern und dafür 1000 weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu ⁠kommt die Batteriezellfertigung, die ab kommendem Jahr anlaufen soll und für die weitere 1500 neue Stellen geschaffen werden, sowie ein Entwicklungszentrum in Berlin.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)