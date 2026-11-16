Tesla will drei Milliarden Euro in Werk in Grünheide stecken

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Thema: E-MobilitätBatterien
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GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will drei Milliarden Euro für den Ausbau des Werks in Grünheide bei Berlin ausgeben. Damit soll zunächst ein neues Produktionsgebäude errichtet werden, teilte das Unternehmen mit./trh/DP/stw

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