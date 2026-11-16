Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 06 November 2026 to 12 November 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/11/2026
|
FR0013230612
|
2 458
|
16.7736
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/11/2026
|
FR0013230612
|
688
|
16.7463
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
09/11/2026
|
FR0013230612
|
1 260
|
16.9238
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
10/11/2026
|
FR0013230612
|
2 026
|
16.9670
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
10/11/2026
|
FR0013230612
|
350
|
16.9143
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
11/11/2026
|
FR0013230612
|
2 552
|
17.0063
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
11/11/2026
|
FR0013230612
|
230
|
17.0200
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/11/2026
|
FR0013230612
|
4 043
|
16.4162
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/11/2026
|
FR0013230612
|
1 100
|
16.4618
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/11/2026
|
FR0013230612
|
200
|
16.3600
|
TQEX
|
|
|
|
TOTAL
|
14 907
|
16.7328
|
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Tikehau Capital