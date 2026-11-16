Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 06 November 2026 to 12 November 2026

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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/11/2026

FR0013230612

2 458

16.7736

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/11/2026

FR0013230612

688

16.7463

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

09/11/2026

FR0013230612

1 260

16.9238

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

10/11/2026

FR0013230612

2 026

16.9670

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

10/11/2026

FR0013230612

350

16.9143

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

11/11/2026

FR0013230612

2 552

17.0063

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

11/11/2026

FR0013230612

230

17.0200

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/11/2026

FR0013230612

4 043

16.4162

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/11/2026

FR0013230612

1 100

16.4618

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/11/2026

FR0013230612

200

16.3600

TQEX

 

 

 

TOTAL

14 907

16.7328

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261116038437/en/

Tikehau Capital

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