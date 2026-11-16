Good to know about: Ethereum

Ethereum bezeichnet das weltweit führende dezentrale und programmierbare Blockchain-Netzwerk, das weit über eine einfache Kryptowährung hinausgeht und als universeller Weltcomputer für dezentrale Anwendungen dient.

Die technologische Basis dieses Ökosystems stützt sich auf eine Kombination aus kryptografischer Sicherheit, dezentralem Konsens und der Ausführung von Smart Contracts über eine universelle virtuelle Maschine. Nach dem historischen Übergang von energieintensivem Mining zu einem ressourcenschonenden Proof-of-Stake-Konsensmechanismus hat sich die Architektur kontinuierlich weiterentwickelt, wobei moderne Skalierungsansätze wie Layer-2-Rollups und verbesserte Datenverfügbarkeitsstrukturen dafür sorgen, dass Transaktionen zunehmend schneller und kostengünstiger abgewickelt werden. Zukünftige Protokoll-Updates zielen darauf ab, die Transaktionskapazitäten auf der Basisschicht weiter zu erhöhen, die Benutzerfreundlichkeit durch native Account-Abstraktion zu optimieren und langfristig Schutzvorkehrungen gegen potenzielle quantencomputing-bedingte Risiken zu treffen.

Aus wirtschaftlicher und technologischer Sicht eröffnet dieses Netzwerk enorme Chancen, da es das Fundament für den Großteil des globalen dezentralen Finanzwesens bildet und einen erheblichen Anteil des gesamten dezentralen Kapitalmarkts bindet. Die zunehmende Tokenisierung realer Werte, die Integration von Staking-Funktionen in regulierte börsengehandelte Finanzprodukte und das wachsende Interesse institutioneller Investoren unterstreichen die langfristigen Perspektiven, das Protokoll als fundamentale Abwicklungsschicht für digitale Vermögenswerte zu etablieren.

Dennoch ist die Entwicklung mit signifikanten Risiken verbunden. Zu den wesentlichen Herausforderungen zählen makroökonomische Faktoren wie Zinsentscheidungen und globale Liquiditätsschwankungen, die den Kurs und die Kapitalströme stark beeinflussen können. Zudem birgt das dynamische Angebotsmodell, das je nach Netzwerkaktivität zwischen inflationären und deflationären Phasen schwankt, langfristige Planungsunsicherheiten für Investoren. Auch die technische Komplexität von Smart Contracts sowie strukturelle Risiken im Bereich der Validator-Konzentration stellen fortlaufende Herausforderungen dar, die eine kontinuierliche Überwachung und technische Härtung erfordern.

Im Bereich der Regulierung hat sich das Umfeld in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. Während Behörden in der Vergangenheit primär durch restriktive Maßnahmen auffielen, vollzieht sich nun ein Übergang zu klar definierten rechtlichen Rahmenbedingungen und der Integration von Staking-Dienstleistungen in regulierte Finanzprodukte. Die Schaffung verlässlicher Compliance-Standards, verknüpft mit internationalen Richtlinien, bietet institutionellen Akteuren die notwendige Rechtssicherheit, auch wenn in einigen Jurisdiktionen noch Detailfragen bezüglich der genauen rechtlichen Klassifizierung spezifischer Token-Kategorien geklärt werden müssen.

Der Wettbewerb auf dem Markt für intelligente Blockchains hat sich unterdessen spürbar verschärft. Konkurrierende Netzwerke, insbesondere Hochleistungs-Blockchains wie Solana, drängen mit enormen Transaktionsgeschwindigkeiten und hohen Handelsvolumina auf den Markt und fordern die Dominanz auf der Ebene der Endnutzer- und Handelsaktivitäten heraus. Während die Konkurrenz vor allem im Bereich von Retail-Anwendungen und schneller Transaktionsausführung punktet, verteidigt das genannte Ökosystem seine Führungsposition vor allem durch ein enormes gebundenes Kapital, eine robuste Entwicklerbasis und eine tiefgreifende dezentrale Sicherheitsarchitektur.

Unser Daily-Forecast

Übergeordnet soll die Krypto-Währung bis 2028 schwächeln. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass es in einer Tour fallen wird. Kein Markt tut das, auch Ethereum nicht. Wir schauen uns nun den Daily Forecast an (1 Kerze = 1 Tag) und sehen zunächst, dass die Prognosen aus der jüngeren Vergangenheit die tatsächlichen Schwünge ausgezeichnet vorskizziert haben.

Aktuell läuft die Ende September gestartete Abwärtswelle, die unser Forecast präzise prognostiziert hatte. Eine Stabilisierung und Gegenreaktion sollte zwischen Heilig Abend und dem 21. Januar einsetzen. Von hier ausgehend zeichnet das Prognose-Instrument eine Gegenreaktion bis März vor, ehe die Baisse in die nächste Phase übergehen soll. Deren Ende ist für den 29. Juli oder die umliegenden Tage zu erwarten.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Unser Prognose-Tool zeichnet zunächst weitere Schwäche vor. Entsprechend bleibt auch jetzt die Haupthandelsrichtung Short. Wir haben ein passendes Produkt von UniCredit ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

HVB Mini Future Bear auf Ethereum

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen HVB Mini Future Bear des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis bei 3730,921 US-Dollar und die K.O.-Schwelle bei 3538,48 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1825 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 0,94. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR35PK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3300-4500 USD

Unterstützungen: 1700 USD

HVB Mini Future Bear auf Ethereum

Basiswert Ethereum WKN UR35PK ISIN DE000UR35PK0 Basispreis 3735,629 USD K.O.-Schwelle 3540 USD Typ Mini Future Laufzeit open end Emittent UniCredit Hebel 1,94 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.