Uniper plant keine größeren Zukäufe
Düsseldorf, 16. Nov (Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper strebt nach den Worten von Vorstandschef Michael Lewis vorerst keine größeren Zukäufe an. Natürlich werde der Versorger den Markt im Blick behalten und nach möglichen Gelegenheiten schauen, sagte Lewis am Montag auf dem Kapitalmarkt-Tag in London. Uniper habe aber in seinem Portfolio genug Möglichkeiten für organisches Wachstum. Organisches Wachstum komme zuerst. Sollte es eine gute Gelegenheit geben, könne Uniper diese aber ergreifen. Lewis verwies darauf, dass Ende des Jahres eine Regelung der EU-Kommission ausläuft, die Uniper wegen der Verstaatlichung 2022 bei Zukäufen beschränkt.
(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)