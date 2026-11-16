Uniper plant keine größeren Zukäufe

Reuters · Uhr
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Düsseldorf, ⁠16. Nov (Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper strebt nach den Worten von Vorstandschef Michael Lewis ‌vorerst keine größeren Zukäufe an. Natürlich werde der Versorger den ⁠Markt ⁠im Blick behalten und nach möglichen Gelegenheiten schauen, sagte Lewis am Montag auf dem Kapitalmarkt-Tag in ‌London. Uniper habe aber ‌in seinem Portfolio genug Möglichkeiten für organisches Wachstum. Organisches ⁠Wachstum komme zuerst. Sollte es ‌eine gute Gelegenheit ⁠geben, könne Uniper diese aber ergreifen. Lewis verwies darauf, dass Ende des ‌Jahres eine ⁠Regelung der EU-Kommission ⁠ausläuft, die Uniper wegen der Verstaatlichung 2022 bei Zukäufen beschränkt.

(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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