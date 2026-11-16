USA rufen Bürger zu erhöhter Wachsamkeit in Europa auf

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA rufen ihre Staatsbürger auf, bei Besuchen in Europa in der Weihnachtszeit besonders wachsam zu sein. Die US-Botschaft in Deutschland und zahlreiche US-Vertretungen in anderen europäischen Ländern veröffentlichten eine entsprechende sogenannte Sicherheitswarnung. Darin fordern sie dazu auf, insbesondere bei größeren Menschenansammlungen und öffentlichen Veranstaltungen aufmerksam zu bleiben. Solche Orte könnten Terrorgruppen und Kriminellen mögliche Angriffsziele bieten.

Konkrete Hinweise auf einen geplanten Anschlag oder eine besondere Bedrohung werden in der Mitteilung aber nicht genannt. Als potenzielle Ziele genannt werden unter anderem Märkte, Einkaufszentren und Verkehrsknotenpunkte. Zudem weisen die Botschaften auf mögliche Reisebehinderungen durch Streiks und Demonstrationen hin sowie auf die jüngste Serie falscher Bombendrohungen im europäischen Flugverkehr. Veröffentlicht wurde die Warnung auch in Ländern wie Spanien, Großbritannien und Portugal./hae/DP/he