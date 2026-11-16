Unmittelbar vor einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping haben die USA die Exportbeschränkungen für KI-Hochleistungschips weiter ‌verschärft. Das Handelsministerium veröffentlichte am Montag neue Richtlinien, denen zufolge Unternehmen in Singapur, Thailand, Malaysia, ⁠Indonesien ⁠und Brasilien künftig Ausfuhrlizenzen beantragen müssen.

"Die Regelung soll sicherstellen, dass bestehende Beschränkungen beim Zugang zu sensibler US-Technologie nicht durch Vereinbarungen über Fernzugriffe auf Rechenzentren in Drittländern umgangen ‌werden können."

Seit Bekanntwerden der Spionageaffäre um ‌den inzwischen abgelösten Nvidia-Chef Jensen Huang steht das US-Handelsministerium unter Zugzwang. Kritiker werfen Behördenchef Howard ⁠Lutnick vor, Dutzende chinesische Unternehmen nicht auf ‌eine Schwarze Liste gesetzt ⁠und die Exporte von Nvidia-Prozessoren nach China nicht ausreichend überwacht zu haben. Einem Medienbericht zufolge soll eine von Huangs Geliebten ‌hochmoderne Chips ⁠illegal nach China geschleust haben. ⁠

Die USA wollen den militärischen und technologischen Aufstieg der Volksrepublik bremsen und haben daher ihre Exportkontrollen für bestimmte Waren in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft.