Verdi ruft zu Warnstreiks bei privaten Banken in Berlin und Brandenburg auf

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen für bundesweit rund 150.000 Beschäftigte bei privaten Banken hat Verdi in Berlin und Brandenburg zu Warnstreiks aufgerufen. Hintergrund seien die bislang ergebnislosen Verhandlungen mit den Arbeitgebern, teilte die Gewerkschaft mit.

Verdi fordert die Beschäftigten bei privaten Banken in den beiden Ländern am kommenden Freitag und Montag zum Ausstand auf. Den Angaben nach sollen besonders die Deutsche Bank und die Commerzbank von Streiks betroffen sein.

Bundesweite Warnstreikwoche

Bereits Ende der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft bundesweite Warnstreiks ab Montag angekündigt. In den seit Anfang Oktober laufenden Tarifverhandlungen fordert Verdi bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 6 Prozent mehr Geld für die etwa 150.000 Beschäftigten sowie monatlich 300 Euro mehr für Auszubildende. Die Arbeitgeber haben ab Mitte 2027 eine Erhöhung der Tarifgehälter in zwei Stufen um insgesamt 4,2 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten angeboten.

Am Montag wollen Verdi und der Arbeitgeberverband der privaten Banken (AGV Banken) in Berlin ihre Verhandlungen fortsetzen./cab/DP/zb

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Commerzbank

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 15.11.2026
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratiogestern, 19:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seingestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Investor über Mega-IPO
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"14. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen