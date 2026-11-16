VW-Partner Xpeng rutscht tiefer in die Verluste

Berlin, ⁠16. Nov (Reuters) - Der chinesische Volkswagen-Partner Xpeng ist tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im dritten Quartal weitete sich der Verlust ‌nach Angaben vom Montag auf 870 Millionen Yuan (umgerechnet knapp 120 Millionen Euro) aus, ⁠nach ⁠380 Millionen Yuan vor Jahresfrist. Der Umsatz legte zugleich um 19,1 Prozent zu auf 24,28 Milliarden Yuan. Das Autogeschäft befinde sich in einer Phase ‌raschen Wachstums, getrieben von ‌neuen Modellen und einer weltweiten Expansion, sagte Xpeng-Chef Xiaopeng He.

Insgesamt verkaufte Xpeng im dritten ⁠Quartal 118.390 Fahrzeuge weltweit, das sind 2,1 ‌Prozent mehr als ⁠im Vorjahr. Das Unternehmen kämpft wie andere chinesische Hersteller auch mit der Flaute und dem Preiskrieg auf ‌dem Heimatmarkt und ⁠setzt deswegen verstärkt auf ⁠Exporte. Im vierten Quartal dürfte das dem Unternehmen zugute kommen, weil Fahrzeuge im Ausland zu höheren Preisen verkauft werden könnten als in China, schrieben die Experten von Jefferies.

(Bericht von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)