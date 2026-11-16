Wadephul: Israel will deutsche Scanner für Gaza-Hilfe nutzen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Israel will nach Angaben von Außenminister Johann Wadephul von dieser Woche an von Deutschland zur Verfügung gestellte Scanner für die Kontrolle von Hilfslieferungen für den Gazastreifen nutzen. Das israelische Sicherheitskabinett habe am Sonntag einen entsprechenden Beschluss gefasst, erklärte Wadephul am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. Dies habe ihm sein israelischer Kollege in einem Telefonat mitgeteilt.

"Wir hoffen, dass das nun auch erfolgt und dass damit die Lieferungen in den Gazastreifen erheblich zunehmen können", fügte Wadephul hinzu. Die Not der Menschen sei groß.

Nach Angaben von Wadephul warten die von Deutschland zur Verfügung gestellten Scanner für Lastkraftwagen bereits seit geraumer Zeit auf ihren Einsatz. Am Wochenende hatte er es als "nicht akzeptabel" bezeichnet, dass sie noch nicht genutzt werden. Israel hatte die schleppende Abfertigung von Lastwagen mit Hilfslieferungen zuletzt auch mit dem Kontrollaufwand erklärt. Das Land begründet die Kontrollen damit, verhindern zu wollen, dass Waffen oder militärisch nutzbare Güter bewaffnete Gruppen erreichen.

UN warnen vor Winterkrise im Gazastreifen

Die Vereinten Nationen hatten zuletzt vor einer weiteren Verschärfung der humanitären Krise im Gazastreifen durch den bevorstehenden Winter gewarnt. Mehr als zwei Millionen Menschen seien auf Schutz und Hilfe angewiesen, während Hunderttausende weiterhin in Zelten und provisorischen Unterkünften lebten, teilten die UN und die palästinensische Regierung bei einer Pressekonferenz in Ramallah mit.

Wadephul sagte am Montag: "Die Lage in Gaza in den kommenden regnerischen und stürmischen Wintermonaten besorgt uns alle." Es sei dringend notwendig, dass deutlich mehr humanitäre Hilfe im Gazastreifen ankomme, damit sich die humanitäre Lage nicht noch weiter verschlechtere. Er stehe dazu auch in ständigem Kontakt mit seinem israelischen Kollegen Gideon Saar./aha/DP/stw