Wiederwahl von Manuela Schwesig im Schweriner Landtag

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SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will sich am Montag (13.00 Uhr) im Landtag für eine weitere Amtszeit wählen lassen. Ihre Koalition aus SPD, Linken und Grünen verfügt über 39 der 71 Sitze und damit über eine komfortable Mehrheit. Die AfD als einzige Oppositionspartei im Parlament hat 32 Abgeordnete. Die 52-Jährige ist bereits seit 2017 Regierungschefin in dem nordöstlichen Bundesland.

Am Freitag und Samstag hatten SPD, Linke und Grüne auf Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt, der in den Wochen davor ausgehandelt worden war. Das neue Kabinett wird von den Sozialdemokraten dominiert, die bei der Landtagswahl am 20. September 35,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten.

Ernennung der Ministerinnen und Minister

Die SPD stellt die Ministerpräsidentin und den Staatskanzleichef und besetzt außerdem fünf Ministerposten. Das Wirtschaftsressort gibt sie dabei dem Parteilosen Wolfgang Blank, der das Amt bereits seit Dezember 2024 ausübt. Die Linke hat zwei Ministerien bekommen, die Grünen eines. Die Ministerinnen und Minister sollen am Montag nach Schwesigs Wiederwahl von der Regierungschefin ernannt und anschließend im Landtag vereidigt werden.

Außerdem soll bei der Landtagssitzung ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. Er soll die Krisenpolitik von Landesregierung und Landesbehörden während der Corona-Pandemie aufarbeiten. Beantragt hat den Untersuchungsausschuss die AfD. Für die Einsetzung sind 25 Prozent der Stimmen im Landtag nötig - die hat die AfD./ili/DP/jha

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