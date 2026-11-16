Zeitung: Ex-Nvidia-Chef Huang arbeitet an Rückkehr an die Konzernspitze

15. ⁠Nov (Reuters) - Der zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang arbeitet einem Zeitungsbericht zufolge an einem Comeback. Verbündete im Silicon Valley übten Druck auf den Verwaltungsrat aus, Huang wieder ‌an die Spitze des Chipkonzerns zu setzen, berichtete die "Financial Times" (FT) am Sonntagabend unter Berufung auf ⁠Insider. Huang ⁠habe mit Vertrauten bereits über eine mögliche Rückkehr gesprochen. Ein Unterstützer habe angekündigt, eine Gruppe ("War Room") mit Führungskräften aus der Technologiebranche einzurichten, um sich für Huang starkzumachen und auch um ‌Unterstützung im Weißen Haus zu ‌werben. Zu den Befürwortern einer Rückkehr zählten unter anderem Tesla-Chef Elon Musk und Epic-Games-Chef Tim Sweeney, die ⁠einen offenen Brief an den Verwaltungsrat unterstützten.

Die Nachrichtenagentur ‌Reuters konnte den Bericht ⁠zunächst nicht verifizieren. Sprecher von Nvidia und Huang lehnten der "FT" zufolge Stellungnahmen ab.

Huang war in der vergangenen Woche zurückgetreten. Zuvor hatte ‌es Berichte über Affären ⁠mit einer Untergebenen sowie ⁠mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin gegeben. Der Verwaltungsrat untersucht das Verhalten derzeit in einer unabhängigen Prüfung. Die "FT" schrieb, selbst Verbündete Huangs seien sich aber unsicher, wie Huangs Ruf wiederhergestellt werden könne, da eine Affäre mit einer Untergebenen ein Kündigungsgrund sei.

(Bericht von Ralf Bode. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)