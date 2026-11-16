Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover gestört

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Eine Störung an der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Helmstedt (Niedersachsen) sorgt für erhebliche Behinderungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) Verbindungen zwischen Berlin und Hannover sowie Magdeburg und Hannover. "Einzelne Züge werden umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 40 bis 60 Minuten", heißt es auf der Internetseite der DB. Auch von Zugausfällen ist die Rede./hum/DP/he