Der IT-Dienstleister Adesso verzeichnet im laufenden Geschäftsjahr 2026 eine deutliche operative Ertragssteigerung. Mit einem EBITDA-Wachstum von 26 % und der Integration von autonomen KI-Frameworks richtet sich der Konzern konsequent auf das sogenannte Agentic Enterprise aus.

Digitalisierung als Fundament der Umsatzentwicklung Das Geschäftsmodell des IT-Dienstleisters Adesso fokussiert sich auf die Beratung und Entwicklung branchenspezifischer Softwarelösungen. Hierbei adressiert der Konzern maßgeblich die anhaltenden Investitionen im Bereich der digitalen Transformation. Die Nachfrage nach cloudbasierten Infrastrukturen, Datenanalytik und moderner IT-Architektur bildet das Fundament für die operative Entwicklung. Dabei profitiert das Unternehmen von einem Marktumfeld, in dem Effizienzsteigerungen und die Modernisierung von Legacy-Systemen für viele Unternehmenskunden strategische Priorität haben. Diese Ausrichtung spiegelt sich in einer kontinuierlichen Projektvergabe wider, die der Konzern durch eine branchenzentrierte Herangehensweise bedient.



Discount 70 2027/12: Basiswert ADESSO AG O.N. DN34UR Quelle: DZ BANK: Geld 17.11. 16:12:41, Brief 17.11. 16:12:41 59,88 EUR 59,97 EUR -1,19% Basiswertkurs: 78,40 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 15:53:38 Max Rendite 16,73% Discount in % 23,51% Abstand zum Cap in % -10,71% Max Rendite in % p.a. 15,08% p.a. Cap 70,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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