München, 17. ⁠Nov (Reuters) - Der Ludwigshafener Chemieriese BASF bereitet einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge einen neuen Anlauf zur Übernahme des kleineren Rivalen Evonik vor. BASF versuche ‌derzeit wichtige Interessengruppen auf seine Seite zu ziehen und lote aus, welche weiteren Zugeständnisse an Evonik ⁠deren Ansicht ⁠nach dabei nötig wären, hieß es in dem Bericht. Die Agentur zitiert aus einem Schreiben, das an die nordrhein-westfälische Landesregierung, mehrere Abgeordnete und die RAG-Stiftung gegangen sei: BASF werde die bestehenden ‌Zusagen von Evonik an die ‌Mitarbeiter honorieren und noch ausweiten, heißt es dort. Ein stärkeres Unternehmen eröffne der Belegschaft eine nachhaltigere Perspektive ⁠und bessere Entwicklungsmöglichkeiten.

Ein neues Angebot könne innerhalb weniger Tage ‌kommen, hieß es in ⁠dem Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Wie hoch es ausfallen könnte, geht daraus nicht hervor. Evonik hatte ein ‌mehr als elf Milliarden ⁠Euro schweres Übernahmeangebot zu ⁠24 Euro je Aktie zurückgewiesen. Größter Evonik-Aktionär ist die RAG-Stiftung, deren Kuratorium von Politikern dominiert wird.

Der Bericht bewegte am Nachmittag die Aktienkurse beider Unternehmen: Evonik zogen um bis zu vier Prozent auf 22,25 Euro an, BASF verloren zwei Prozent auf 52,64 Euro.

(Bericht von Alexander Hübner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)