ESSEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Evonik haben aufgrund von Übernahmespekulationen ihren Kursgewinn am Dienstagnachmittag ausgebaut. Die Papiere des Spezialchemiekonzerns kletterten auf den höchsten Stand seit März 2025 und notierten zuletzt 4,3 Prozent im Plus bei 22,10 Euro und setzten sich damit an die Spitze des MDax , der sich rund 0,8 Prozent im Minus bewegte.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, bereitet der Rivale BASF ein verbessertes Kaufgebot für Evonik vor. BASF erkundige sich bei den Hauptanteilseignern von Evonik nach möglichen Zugeständnissen, um die Zustimmung zu einer Übernahme des Spezialchemiekonzerns zu erhalten, meldete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf einen ihr vorliegenden entsprechenden Entwurf./edh/he