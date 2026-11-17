SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben auch am Dienstag nachgegeben. Dabei standen Technologiewerte erneut unter Druck. So verhängte die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen.

Vor der Veröffentlichung von Geschäftzahlen von Nvidia war damit noch mehr Vorsicht angesagt. "In einer normalen Woche würden Nvidias Quartalszahlen die Märkte schon in Atem halten", so Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Nun stehen aber Anthropics Börsengang und ein ranghohes Treffen zwischen Xi Jinping, Donald Trump und Vladimir Putin in Shenzhen an - angesichts der bereits angeschlagenen Stimmung gehen Anleger bei internationalen Aktien in Deckung."

Im Vergleich zum Vortag fielen die Verluste allerdings etwas überschaubarer aus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit den weiter nachgebenden Ölpreisen. Hintergrund sind die Aussichten für den Ölmarkt. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte mitgeteilt, dass sie für das laufende Quartal von einem Angebotsüberschuss auf dem Weltmarkt von rund zwei Millionen Barrel pro Tag ausgeht. Zudem warnt die US-Investmentbank Goldman Sachs vor der Gefahr eines Überangebots im kommenden Jahr.

Der japanische Nikkei 225 verlor 1,3 Prozent auf 58.860,43 Punkte. Noch stärker fielen die Abgaben in Südkorea aus. Der Kospi büßte 2,6 Prozent ein und litt damit unter den Verlusten der Halbleiter-Schwergewichte. "Die Investoren hinterfragen zunehmend, ob die enormen Erwartungen an das Wachstum der KI-Branche die inzwischen erreichten Bewertungen noch rechtfertigen können", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Marktes dazu an. Auch der australische S&P ASX 200 gab recht deutlich nach und schloss 1,8 Prozent tiefer mit 8.883,19 Punkten.

Moderater waren die Abgaben in China. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten tendierte zuletzt minimal schwächer, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,9 Prozent./mf/mis