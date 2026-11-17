FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Korrektur am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiter Fahrt aufnehmen. Nach klaren Verlusten in den USA und Asien deutet auch der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn einen neuerlichen Abschlag von 0,6 Prozent auf 26.440 Punkte an. Noch am Donnerstag hatte es der Dax erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Punkte geschafft, bevor sich gerade die Laune im Tech-Bereich an den Weltbörsen erneut eintrübte.

Die Anleger sind nervös. Denn am Dienstag legt der KI-Chipriese Nvidia inmitten einer schweren Führungskrise stets maßgebliche Quartalszahlen vor. Und am Donnerstag steht dann der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf der Agenda, der in aller Munde ist. Geopolitisch steht obendrein ein historisches Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin an.

Neben sinkenden Tech-Werten stehen am Dienstagmorgen die Aktien der Deutschen Bank im Fokus. Auf der Handelsplattform Tradegate sind sie hinter Nvidia der aktivste Wert mit einem Minus von fast 3 Prozent gegenüber ihrem Xetra-Schluss.

Zahlreiche Medien wie die "Financial Times" und der "Spiegel" haben kritische Berichte zum Geschäftsgebaren des Geldhauses in der Vergangenheit auf Basis eines Datenleaks veröffentlicht. Die Deutsche Bank schrieb in einer Reaktion von alten Themen, die viele Jahre zurücklägen. Soweit relevant, haben wir diese Sachverhalte seinerzeit geprüft und eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet, hieß es.

Für die Ge-Aktien ging es nach Ausgabe einer Wandelanleihe rund 5 Prozent abwärts.

Gewinner sind derweil rar gesät. Einer von ihnen ist Springer Nature . Wegen des starken Geschäfts in der Forschungssparte polierte der Wissenschaftsverlag seine Jahresprognose für den Umsatz ein weiteres Mal auf./ag/mis