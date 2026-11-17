NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger in den USA dürften sich am Dienstag nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen vor der Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia . Kurz nach Börsenschluss lässt sich das Unternehmen in die Bücher schauen, bei dem zuletzt der Rücktritt des legendären Chefs Jensen Huang für Furore und heftige Kursverluste gesorgt hatte. Nun dürfte sich der Blick am Markt wieder auf das operative Geschäft richten. Im vorbörslichen Handel legten Nvidia-Aktien ein Prozent zu.

Der Leitindex Dow Jones Industrial dürfte laut dem Broker IG mit minus 0,6 Prozent auf 51.313 Punkte in den Handel gehen. Für den technologielastigen Nasdaq 100 wird dagegen gut eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,4 Prozent auf 27.300 Zähler prognostiziert.

Die Saison der Quartalsberichte neigt sich dem Ende zu, einige Nachzügler warteten vorbörslich noch mit Geschäftszahlen auf. Walt Disney rechnet im kommenden Jahr mit höheren Kapitalausgaben als am Markt erwartet worden war. Die Aktien fielen vorbörslich um zwei Prozent.

Die Anteile von Home Depot verloren knapp zwei Prozent. Die Baumarktkette steigerte den Umsatz im dritten Quartal zwar stärker als erwartet, war aber laut Analysten weniger profitabel als angenommen. Derweil wird Konzernchef Ted Decker von Richard McPhail abgelöst.

Die Aktien von Intel verloren vorbörslich ein halbes Prozent. Laut einer Pflichtmitteilung hat Nvidia die Beteiligung an dem Halbleiterhersteller reduziert.

Papiere von State Street verteuerten sich um 3,4 Prozent. Das Finanzhaus hat mit der Bankengruppe Emirates NBD eine Absichtserklärung über einen Ausbau der Zusammenarbeit unterzeichnet./bek/mis