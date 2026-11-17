MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Asta nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Add" belassen. Die Nachfrage nach Kupferkomponenten für Elektro- Energietechnik übersteige unverändert das Angebot in allen Absatzregionen, schrieb Volker Bosse am Dienstag. Der Nettoumsatz habe im Jahresvergleich um gut ein Viertel zugelegt und seine Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:53 / CET

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