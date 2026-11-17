FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock nach dem Quartalsbericht von 85 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen hätten die Stimmung der Investoren in Bezug auf den Prothesenhersteller erheblich gedämpft, doch die Investment-Story sei dennoch nicht hinfällig, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Zwar dürften die mittelfristigen Ziele wegen unerwarteter Schwierigkeiten bei der Kostenerstattung sowie längerer Zulassungsverfahren nach unten korrigiert werden, die aktuelle Bewertung der Aktie sei aber dennoch zu gering./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET

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