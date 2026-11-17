HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Beiersdorf von 170 auf auf 85 Euro halbiert und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Christoph Dolleschal will erst Nachweise über eine Kehrtwende zum Besseren haben und daher das erste Halbjahr 2027 abwarten, wie er am Dienstag schrieb. Erschwerend komme hinzu, dass die Kehrtwende auf Kosten der Profitabilität des Nivea- und Tesa-Herstellers gehen dürfte. Mit Blick auf Tesa könnte eine Angebotsknappheit an Memory-Chips das Geschäft mit Smartphones belasten./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:45 / CET

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