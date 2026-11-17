ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nike auf 'Sector Perform' - Ziel 39 Dollar
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike anlässlich des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 39 US-Dollar belassen. Die mittelfristigen Geschäftsziele des Sportartikelkonzerns seien ambitionierter als vom Markt erwartet, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 09:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 09:41 / EST
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