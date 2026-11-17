Düsseldorf, 17. ⁠Nov (Reuters) - Der Chef des Aufsichtsrats der Deutschen Bank, Alexander Wynaendts, hat nach den Datenlecks bei dem Geldhaus Vorstandschef Christian Sewing demonstrativ den Rücken gestärkt. "Seit Beginn meiner Amtszeit gab es ‌keine einzige Entscheidung von Christian Sewing, die mir Anlass zu Bedenken gegeben hätte", erklärte Wynaendts am Dienstag. "Wir sehen in ⁠der aktuellen ⁠Berichterstattung keine neuen Erkenntnisse", betonte er. Informationen aus einem umfassenden Datenleck, die mehrere Medien wie "Der Spiegel" veröffentlicht hatten, lieferten zuvor Hinweise auf fragwürdige Geschäftspraktiken und mutmaßliche Probleme bei den Kontrollen bei Deutschlands größtem Geldhaus. Die Unterlagen dokumentierten ‌den Berichten zufolge etwa, wie die ‌Deutsche Bank um russische Oligarchen auch aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin warb und das Geschäft mit Russland noch ⁠kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs ausbauen wollte.

Sofern die von Medien ‌beschriebenen Sachverhalte relevant seien, habe ⁠sich der Aufsichtsrat "bereits in der Vergangenheit damit befasst, und auch die Aufsichtsbehörden wurden informiert", sagte Wynaendts. Zudem habe sich die Deutsche Bank unter Sewing grundlegend verändert. "Seit ‌meinem Amtsantritt als Aufsichtsratsvorsitzender ⁠im Jahr 2022 erlebe ich ⁠ein Managementteam, das die Bank nachhaltig profitabel und mit wirksamen Kontrollen führt, und einen Vorstandsvorsitzenden, der diese Transformation mit Nachdruck vorantreibt."

Die Deutsche Bank hatte zuvor erklärt, sie erwarte keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen durch das Datenleck. Die Bank habe sich grundlegend gewandelt. Ihre jüngsten Rekordgewinne seien Ausweis des Erfolgs der Strategie Sewings.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)