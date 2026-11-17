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Bechtle hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 erneut angehoben. Wie der IT-Dienstleister am 5. November mitteilte, erwartet der Vorstand nun ein Wachstum des Ergebnisses vor Steuern (EBT) von mehr als 10 Prozent. Zuvor hatte Bechtle ein Plus von 5 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt. Es ist die zweite Prognoseanhebung in diesem Jahr nach der Anpassung im Juli. Mit den endgültigen Quartalszahlen vom 13. November bestätigte der Konzern den erhöhten Ausblick. Im dritten Quartal stieg das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahresquartal um 19 Prozent auf rund 2,44 Milliarden Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 6,1 Prozent auf rund 1,68 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis legte um 13,9 Prozent auf rund 91,7 Millionen Euro zu. Besonders deutlich wuchs das Geschäftsvolumen in Deutschland mit einem Plus von 20,8 Prozent. Auch die übrigen regionalen Segmente verzeichneten Zuwächse. Der Auftragsbestand erreichte Ende September mit rund 3,6 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle für 2026 weiterhin mit einem Wachstum von mehr als 10 Prozent, beim Umsatz mit 5 bis 10 Prozent. Die EBT-Marge bezogen auf das Geschäftsvolumen erwartet der Vorstand unverändert leicht unter dem Vorjahreswert von 3,8 Prozent. Trotz der Ergebniszuwächse blieb der operative Cashflow im dritten Quartal mit minus 29,5 Millionen Euro negativ. Als wesentlichen Grund nannte Bechtle den Vorratsaufbau im Zusammenhang mit hohen Projektvolumina. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern allerdings weiterhin einen deutlich positiven operativen Cashflow.Was verraten Kursverläufe und Handelsvolumen über das Börsengeschehen? Das jetzt veröffentlichte Unterkapitel „Grundlagen“ eröffnet das erste Kapitel unserer Masterclass zur Technischen Analyse.