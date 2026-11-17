Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video erneut die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ mit Martin Goersch.

Nico Santura blickt in dieser Premiere unter anderem auf Silber, die jüngste Entwicklung am indischen Aktienmarkt sowie zahlreiche Einzelaktien. Im Fokus steht zunächst Silber: Die Bank of America hält im kommenden Jahr zeitweise Preise von rund 75 US-Dollar je Unze für möglich.

Nico ordnet ein, welche Faktoren hinter dieser Einschätzung stehen, wie sich das Verhältnis von Dow Jones und Silber entwickelt und welche Rolle US-Renditen und die Geldpolitik spielen. Auch Indien rückt wieder stärker in den Fokus der Anleger. Nico schaut auf den MSCI India und die Frage, ob sich nach der längeren Schwächephase eine nachhaltigere Erholung abzeichnen könnte.