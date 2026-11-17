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Die Wall Street startet uneinheitlich, aber deutlich stabiler als gestern. Der Dow liegt im Minus, während der S&P 500 und Nasdaq stabil bis Freundlich tendieren. Nach dem kräftigen Ausverkauf vom Montag richtet sich heute praktisch alles auf Nvidia, mit den Zahlen nach Börsenschluss. Die Aktie liegt inzwischen rund 36 Prozent unter ihrem Hoch, der gesamte KI-Komplex wurde massiv abverkauft. Entscheidend ist weniger das abgelaufene Quartal als der Ausblick. Der Markt will wissen, ob Nvidia weiterhin zu seiner Prognose von rund 70 Prozent Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr steht. Eine Bestätigung könnte eine kräftige Erleichterungsrally bei Nvidia und im gesamten KI-Sektor auslösen. Wird das Ziel dagegen zurückgezogen, droht eine neue Verkaufswelle. Zusätzlich verschärft Washington die Exportkontrollen für Hochleistungschips und Nvidia hat dafür inzwischen ein eigenes Board-Komitee für nationale Sicherheit und Exportkontrolle eingerichtet. Positiv bleibt, dass die fundamentale KI-Nachfrage nach Einschätzung von OpenAI weiterhin stark ist.



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