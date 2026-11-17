Brüssel/Berlin, 17. ⁠Nov (Reuters) - Die EU-Kommission blickt zuversichtlicher auf die Konjunktur im Euroraum und rechnet zugleich mit einer hartnäckig hohen Inflation. In ihrer am Dienstag vorgelegten Herbstprognose veranschlagt sie für 2026 ein Wachstum von 1,2 Prozent in der Euro-Zone. Im Mai hatte sie dem Währungsraum ‌mit 21 Ländern nur einen Zuwachs von 0,9 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) zugetraut. Die Wirtschaft in Euroland hat sich trotz des Ölpreisschocks durch den Iran-Krieg im laufenden ⁠Jahr besser ⁠geschlagen als gedacht. Für 2027 erwartet die Brüsseler Behörde weiter ein Wachstumstempo von 1,2 Prozent. 2028 sollen dann 1,3 Prozent herausspringen.

"Im Jahr 2026 behauptet sich die europäische Wirtschaft besser als erwartet", erklärte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis. "Unser Ziel muss es sein, Europas Widerstandsfähigkeit in echte wirtschaftliche Dynamik zu verwandeln." Dazu müsse man die öffentlichen Finanzen absichern, ‌die Wettbewerbsfähigkeit stärken und Grundlagen für ein stärkeres ‌langfristiges Wachstum schaffen.

EU-KOMMISSION OPTIMISTISCHER FÜR DEUTSCHLAND

Auch die Aussichten für die deutsche Wirtschaft, die von den massiven staatlichen Ausgaben für die Bundeswehr und die Infrastruktur angeschoben wird, sieht die EU-Kommission ⁠rosiger als noch im Frühjahr: Sie veranschlagt jetzt ein BIP-Plus für das laufende Jahr ‌von 1,3 Prozent. Im Mai hatte sie ⁠nur einen Zuwachs von 0,6 Prozent unterstellt. 2027 soll es konjunkturell dann etwas besser laufen als bislang gedacht: Für das kommende Jahr korrigierte die EU-Kommission ihre BIP-Prognose um einen Tick nach oben auf ein Wachstum ‌von 1,0 Prozent.

Zugleich dürfte die von den ⁠hohen Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen angetriebene ⁠Inflation aus Sicht der EU-Kommission 2027 stärker ausfallen als gedacht. Sie soll kommendes Jahr in Deutschland bei 3,2 Prozent landen. Im Frühjahr hatte sie nur 2,7 Prozent veranschlagt. Im Euroraum dürfte die Teuerungsrate laut der Brüsseler Prognose 2026 und 2027 mit 3,2 und 3,1 Prozent noch deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent liegen. Die Währungshüter haben die Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation bereits im Juni und September angehoben und könnten sie laut ⁠Experten im Dezember erneut erhöhen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)