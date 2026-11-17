Brüssel/Berlin, 17. Nov (Reuters) - ⁠Trotz besserer Konjunkturaussichten wird der Ölpreisschock die Inflation in der Euro-Zone aus Sicht der EU-Kommission länger anfachen als gedacht. In ihrer am Dienstag vorgelegten Herbstprognose veranschlagt die Brüsseler Behörde für 2026 ein Wachstum von 1,2 Prozent. Sie schraubte ihre Prognose damit deutlich nach oben, nachdem sie im Mai nur einen Zuwachs von 0,9 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) erwartet hatte. Für 2027 rechnet die Kommission weiter mit einem Wachstumstempo von 1,2 ‌Prozent. 2028 sollen dann 1,3 Prozent herausspringen.

Die Konjunktur laufe besser als erwartet, betonte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis. Doch hätten die Energiepreise im Zuge des Iran-Kriegs stärker angezogen als gedacht: "Und wir gehen nun davon aus, dass sie für längere Zeit auf einem höheren ⁠Niveau bleiben werden", konstatierte ⁠der Lette. Damit werde auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Inflationsziel von 2,0 Prozent wohl erst 2028 erreichen.

Im Euroraum könnte die Teuerungsrate laut der Brüsseler Prognose 2026 und 2027 mit 3,2 und 3,1 Prozent noch deutlich über der Zielmarke der Währungshüter liegen, bevor 2028 mit 2,1 Prozent die Stabilitätsmarke annähernd erreicht sein dürfte. Die EZB hat die Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation bereits im Juni und September angehoben und könnte sie laut Experten im Dezember erneut erhöhen.

Die Teuerungsrate lag im Oktober mit 4,0 Prozent doppelt so hoch wie ‌von der EZB angestrebt, was die Währungshüter wohl in Zugzwang bringt. Die EU-Kommission ‌erwartet, dass sich der Preisauftrieb bei der Energie erst im kommenden Jahr abschwächt. Der prognostizierte allmähliche Rückgang der Kraftstoffpreise dürfte den Anstieg der Strom- und Gaspreise mehr als ausgleichen. Doch die Inflation bei Nahrungsmitteln begann bereits im Oktober zu steigen und dürfte sich weiter beschleunigen – angetrieben durch die ⁠verzögerte Weitergabe höherer Energie- und Düngemittelkosten sowie durch Ernteausfälle im Hitzesommer 2026.

FRANKREICHS DEFIZIT IM FOKUS

Auch wenn die Wirtschaft in der Euro-Zone trotz ‌des Ölpreisschocks besser läuft als gedacht, gibt es aus Brüsseler Sicht ⁠noch viel Luft nach oben: "Unser Ziel muss es sein, Europas Widerstandsfähigkeit in echte wirtschaftliche Dynamik zu verwandeln", erklärte Dombrovskis. Dazu müsse man die öffentlichen Finanzen absichern, die Wettbewerbsfähigkeit stärken und Grundlagen für ein stärkeres langfristiges Wachstum schaffen.

Ein banger Blick gilt dabei der weiter steigenden Staatsverschuldung im Euroraum. Die EU-Kommission prognostiziert für dieses Jahr eine Schuldenquote (im Verhältnis zum BIP) ‌von 89,6 Prozent – nach 88,6 Prozent im Jahr 2025. Im Maastricht-Vertrag ⁠wird für die Länder eine Quote von maximal 60 Prozent ⁠des BIP gefordert. 2027 soll der Wert im Euroraum laut Prognose auf 90,5 Prozent und 2028 auf 91,3 Prozent ansteigen.

Die Verschuldung Frankreichs dürfte der Kommission zufolge sogar noch rasanter zulegen: von 115,7 Prozent im Jahr 2025 bis auf 123,2 Prozent im Jahr 2028. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone entwickelt sich somit immer mehr zum Sorgenkind: Soziale Unruhen belasten bereits eine Wirtschaft, die im dritten Quartal schrumpfte. Investoren treibt zudem die Sorge um, dass politisches Gerangel im Vorfeld der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr die Bemühungen der Regierung zur Senkung des hohen Haushaltsdefizits behindern könnte.

Frankreich, das sein Defizit bis 2029 eigentlich unter die EU-Obergrenze von 3,0 Prozent senken soll, wird laut Prognose der Kommission in diesem Jahr ein Haushaltsdefizit von 5,5 Prozent aufweisen. 2027 dürfte es zwar ⁠auf 5,4 Prozent sinken. Doch für 2028 wird bei ausbleibenden politischen Kursänderungen bereits wieder ein Anstieg erwartet - auf dann 5,7 Prozent.

(Bericht von Reinhard Becker, Jan Strupczewski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)